Citroen'in duyurduğu kasıma ayına ilişkin kredi kampanyasının detayları şöyle:

1 C4X C4 X için, kasımda 25 bin TL tutarındaki yakıt kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Takas destekli başlangıç fiyatı: 1.280.000 TL

2 ë-C4 X Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi ile seçeneği ile satılıyor. Takas destekli fiyatı: 1.447.400 TL

3 C4 Citroen C4 25 bin TL tutarındaki yakıt kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli krediyle seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1.299.000 TL

4 e-C4 Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1.436.000 TL

5 C5 Aircross SUV modeli C5 Aircross 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Takas destekli başlangıç fiyatı: 1.482.900 TL

6 C3 Aircross Citroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor. Başlangıç fiyatı: 1.087.900 TL

7 C3 Citroen C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sağlanıyor. Başlangıç fiyatı: 813 bin TL

8 TİCARİ ARAÇLAR Citroen, Jumpy Spacetourer ve Jumpy modellerini, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuyor. Citroen, Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satıyor.