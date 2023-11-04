Citroen'in duyurduğu kasıma ayına ilişkin kredi kampanyasının detayları şöyle:
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C4XC4 X için, kasımda 25 bin TL tutarındaki yakıt kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Takas destekli başlangıç fiyatı: 1.280.000 TL
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ë-C4 XCitroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi ile seçeneği ile satılıyor. Takas destekli fiyatı: 1.447.400 TL
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C4Citroen C4 25 bin TL tutarındaki yakıt kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli krediyle seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1.299.000 TL
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e-C4Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1.436.000 TL
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C5 AircrossSUV modeli C5 Aircross 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Takas destekli başlangıç fiyatı: 1.482.900 TL
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C3 AircrossCitroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor. Başlangıç fiyatı: 1.087.900 TL
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C3Citroen C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sağlanıyor. Başlangıç fiyatı: 813 bin TL
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