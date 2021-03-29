Kişisel stil danışmanlığı hizmeti veren Clotie, Angel Effect liderliğinde yeni yatırım turunda 400 bin dolar yatırım aldı.

Teknolojiyi, deneyimli stil danışmanlarının kişisel dokunuşlarıyla birleştirip, kullanıcılarının kişiselleştirilmiş stil deneyimi ile alışveriş yapmasına olanak sağlayan Clotie, ilk yatırımını almasının üzerinden henüz 8 ay geçmeden ikinci yatırım turunu tamamladı. 2020 yılının temmuz ayında APY Ventures liderliğinde ve Angel Effect’in katıldığı tohum yatırımı turunda 700 bin TL yatırım alan Clotie, ikinci yatırım turunda 400 bin dolar yatırım aldı.

Angel Effect’in liderliğini üstlendiği bu turda ana yatırımcı APY Ventures iken Lima Ventures’ın yanı sıra melek yatırımcı olarak da Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Nazif Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, iyzico’nun Kurucu Ortağı Barbaros Özbuğutu, Onur Gargılı, Enver Doğuş Kuran, Kemal Cihan Seyithanoğlu ve Seyfettin Ersen Erol yer aldı.

“Clotie’nin başarı hikayesi yolculuğuna ikinci kez eşlik etmekten mutluyuz”

Yatırım liderliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, şunları söyledi:

“Clotie’nin başarı hikayesi yolculuğuna ikinci kez eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni yatırımla birlikte daha da geniş kitlelere ulaşacağına, global için adımlar atacağına inanıyoruz. Bu süreçte sadece yatırım yaparak değil, sektörde tecrübeli ortaklarımız ile mentorluk ederek de yanlarında olacağız.”

“Clotie pandemiye rağmen büyük bir performans sergiledi”

Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer ise “İlk yatırım turuna liderlik ettiğimiz ve ana yatırımcı olarak desteklediğimiz Clotie ekibini pandemi dönemine rağmen sergiledikleri performanstan dolayı tebrik ediyoruz. Girişimcilerimiz gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda başarılı olmaları durumunda desteğimizin süreceğini ilk andan itibaren biliyorlar. Bu şekilde daha cesur davranabildiklerini düşünüyoruz. Bu tura katılan değerli yatırımcıların tecrübeleriyle beraber Clotie daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Biz de bu süreçte Clotie’nin yanında olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

“Teknoloji odağını güçlendirme globale açılmada etkili”

Lima Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Argun da özgün iş modeli ile tekstil e-ticaretine yeni bir soluk getiren Clotie’ye yatırım yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Argun, girişimin teknoloji odağını güçlendirmek konusunda üstlendikleri rolün, Clotie’yi uluslararası arenaya taşımakta belirleyici bir rol oynayacağına dikkat çekti.

“Online styling hizmetiyle, moda sektöründe yine bir ilke imza atacağız”

“Her zaman Türkiye’de ve globalde inovasyonun ve yeniliklerin öncüsü bir marka olduk. Türkiye’deki gençlerimizin böyle güçlü adım atmaları, bizimle aynı dinamizmi paylaşmaları bizi çok mutlu ediyor” diyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Nazif Orakçıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Sektörün öncü markası olarak deneyimlerimizi ve operasyon gücümüzü paylaşarak, artık müşterilerimize daha akılcı ve farklı bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Orka Holding ve Clotie ile beraber online satış kanallarını bir üst seviyeye taşıyacağız böylece müşterilerimizin online alışveriş serüvenine “online styling” hizmetiyle, moda sektöründe yine bir ilke imza atacağız.”

“İlk yatırım sonrası 6 kat büyüdük”

Son olarak Clotie’nin kurucu ortaklarından Engin Can Kurt “Geçtiğimiz yıl temmuz ayında aldığımız yatırım sonrası kısa zamanda 6 kat büyüdük. Sektör deneyimleri ile Clotie’ye ekstra değer katacağını bildiğimiz, alanlarında öncü kişilerin katılımıyla tamamladığımız yatırım turu için heyecanlıyız. 2021 yılı Clotie için çok daha hızlı bir yıl olacak, sunduğumuz kişiselleştirilmiş yepyeni alışveriş deneyimini Türkiye’de ve farklı ülkelerde geniş kitlelere ulaştıracağız” diye konuştu.