Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'yi önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgası bekliyor. Çöl sıcakları, yarından başlayarak özellikle Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, perşembe gününden itibaren aşırı sıcakların etkili olacağını belirterek, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak" ifadelerini kullandı.

Cuma günü İstanbul'un 38 dereceyi göreceğini söyleyen Çalışkan, "Rüzgarların zayıflaması ve sıcaklıkların artmasıyla İstanbul'da aşırı sıcaklar etkili olacak" dedi.

Çanakkale'nin 40, Aydın'ın 42, İzmir'in 39, Antalya'nın 41 ve Ankara'nın 35 dereceleri göreceğini söyleyen Çalışkan, "Gün içinde mümkün olmadıkça güneşten sakınmak gerekiyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmini: