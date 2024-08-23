Commerzbank'tan TL tahmini: Zayıflama devam edecek

Commerzbank döviz analisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketine atıfta bulunarak, enflasyon beklentilerinin arttığını vurguladı.

Ghose, Türkiye'de enflasyonu kontrol altına almak için maliye politikasının uzun bir ekonomik gerilemeyi kabullenmesi gerektiğini belirtti.

Bu tür bir ekonomik yavaşlama olmadan, Merkez Bankası'nın faiz artırımları veya diğer düzenleyici reformlar yapmasının anlamsız kalacağını ifade eden analist, bu politikaların tek başına yeterli olmayacağını savundu.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yavaşlayan bir ekonomi karşısında sabrının tükenebileceğini söyleyen Ghose, dolar/TL kurunun mevcut 33,9181 seviyesinden yıl sonuna kadar 35,0 seviyesine çıkmasını beklediğini belirtti.