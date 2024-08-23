ARA
DOLAR
34,00
0,26%
DOLAR
EURO
37,85
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2725,30
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
9853,47
-0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Commerzbank'tan TL tahmini: Zayıflama devam edecek

Commerzbank, enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve kamuoyunun ekonomiye ilişkin algısının kötüleşmesi nedeniyle Türk Lirası'nın daha da zayıflayacağını öngörüyor.

23 Ağustos 2024 | 13:12
Commerzbank'tan TL tahmini: Zayıflama devam edecek

Commerzbank döviz analisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketine atıfta bulunarak, enflasyon beklentilerinin arttığını vurguladı. 

Ghose, Türkiye'de enflasyonu kontrol altına almak için maliye politikasının uzun bir ekonomik gerilemeyi kabullenmesi gerektiğini belirtti. 

Bu tür bir ekonomik yavaşlama olmadan, Merkez Bankası'nın faiz artırımları veya diğer düzenleyici reformlar yapmasının anlamsız kalacağını ifade eden analist, bu politikaların tek başına yeterli olmayacağını savundu.

 Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yavaşlayan bir ekonomi karşısında sabrının tükenebileceğini söyleyen Ghose, dolar/TL kurunun mevcut 33,9181 seviyesinden yıl sonuna kadar 35,0 seviyesine çıkmasını beklediğini belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2725,3 0,61%
  • ALTIN ONS 2493,43 0,34%
  • BIST 100 9853,47 -0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,882 -0,27%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35911 -0,17518%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,46 -0,1092%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,996 0,264%
  • EURO/DOLAR 1,1119 0,0594%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8453 -0,007%
  • STERLIN/DOLAR 1,31202 0,20736%
Borsa Haberleri
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
Gündoğdu Gıda borsada işlem görmeye başladı mı? Gündoğdu Gıda borsa kodu ne?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (22 Ağustos)
Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı geldi
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
GERİ
İLERİ
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
Gündoğdu Gıda borsada işlem görmeye başladı mı? Gündoğdu Gıda borsa kodu ne?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (22 Ağustos)
Rubenis Tekstil (RUBNS) 10 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı geldi
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL