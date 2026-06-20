Concentrix Diyarbakır’a 2 bin kişilik operasyon merkezi açtı

Yeni operasyon merkezi, bölgesel kalkınmayı desteklerken Türkiye’nin küresel hizmetler sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.



Yaklaşık 2 bin kişilik istihdam potansiyeline sahip olan merkez, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamanın yanı sıra Diyarbakır’ı teknoloji odaklı hizmetler ve hizmet ihracatı alanında önemli bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.

Dünyanın önde gelen markalarına hizmet sunan global bir teknoloji ve hizmet şirketi olduklarını söyleyen Concentrix Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Metin Tarakçı, “Yapay zekâ destekli müşteri deneyimi çözümleri, dijital dönüşüm, veri analitiği ve operasyon yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’de yedi şehirde faaliyet gösteren bir şirket olarak Diyarbakır yatırımımızla, genç ve nitelikli iş gücünü küresel projelerle buluşturmayı, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı ve yeni kariyer fırsatları oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.





Diyarbakır'ın potansiyeli



Diyarbakır’ın genç nüfusu, gelişen ekonomik yapısı ve sahip olduğu potansiyelle Türkiye’nin geleceğinde çok daha önemli bir rol üstlenecek şehirlerden biri olduğunu söyleyen Concentrix Türkiye Genel Müdürü Ulaş Civil ise “Bu potansiyele inanıyor ve yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Diyarbakır Operasyon Merkezimiz yalnızca yeni bir çalışma alanı değil; aynı zamanda teknoloji, öğrenme ve kariyer gelişimi için güçlü bir platform. Amacımız, Diyarbakır’daki yetenekleri dünya çapında değer üreten projelerin bir parçası haline getirmek" dedi.