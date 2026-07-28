COP31'in ‘küresel bankacılık partneri’ BBVA Grubu ve Garanti BBVA oldu

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’nın 31’inci Oturumu (COP31), iklim gündeminde taahhütlerden uygulamaya geçişi temsil eden yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacak. Zirvede ‘Küresel Bankacılık Partneri’ olarak yer alacak olan BBVA Grubu ve Garanti BBVA, COP31 Başkanlığı ve BM ile sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanını desteklemek ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandıracak çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kapsamlı bir program yürütecek.

“Türkiye için önemli bir fırsat”

Dünyanın giderek daha parçalı bir yapıya büründüğüne, belirsizliklerin arttığına ve iklim meselesinin her zamankinden daha kararlı adımlar gerektirdiğine dikkat çeken BBVA CEO'su Onur Genç, “Tam da bu nedenle sürdürülebilirliğin rekabet gücü, dayanıklılık ve uzun vadeli değer yaratmanın temel kaynaklarından biri olduğuna inanıyoruz” diyor.

İklim hedeflerine ulaşmanın güçlü iş birlikleri ve ortak akılla mümkün olacağına işaret eden Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise COP31'in başarısının yalnızca bugünü değil, şirketlerin önümüzdeki yıllardaki dönüşüm yolculuğunu da etkileyeceği kanaatinde. Bu dönüşümde finans sektörünün rolünün yalnızca finansman sağlamakla sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizen Akten, şöyle devam ediyor:

“Garanti BBVA olarak finansmanın ötesine geçerek, müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda, danışmanlık ve sektörel uzmanlığımızla güvenilir ve uzun vadeli bir çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. COP31'in Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak yeni yatırımların, güçlü iş birliklerinin ve somut projelerin gelişmesi için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz.”

Sürdürülebilir finansman hedefleri yükseltildi

Sürdürülebilirlik, BBVA Grubu’nun stratejik önceliklerinden biri ve bankanın büyümesinin temel itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor. BBVA, 2026’nın ilk çeyreğinde sürdürülebilir iş alanında yıllık bazda yüzde 33 artışla 36 milyar Euro finansman sağladı. Böylece 2025’ten bu yana sağlanan toplam sürdürülebilir finansman 170 milyar Euro’ya ulaştı. Banka, 2025-2029 dönemi için belirlediği 700 milyar Euro hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Garanti BBVA ise sürdürülebilirliği iş modelinin, risk yönetiminin ve karar alma süreçlerinin merkezinde konumlandırıyor. Banka, 2018-2025 dönemi için belirlediği 400 milyar TL'lik sürdürülebilir finansman hedefini planlanandan önce tamamlamasının ardından, 2018-2029 dönemi için toplam sürdürülebilir finansman hedefini 3,5 trilyon TL'ye yükseltti. Garanti BBVA, Ocak 2026 itibarıyla bu hedef kapsamında 1 trilyon TL finansman eşiğini de aştı.