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Hızlı tren için kritik adım: Test sürüşleri yakında başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Osmaneli-Bursa etabındaki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini, kısa süre içinde test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hızlı tren için kritik adım: Test sürüşleri yakında başlıyor

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nde Osmaneli-Bursa etabında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hatta kısa süre içinde test sürüşlerine başlanacağını duyurdu.

1 Çalışmalara ilişkin detayları paylaştı

Çalışmalara ilişkin detayları paylaştı

Uraloğlu yazılı açıklamasında, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

2 Hattın uzunluğu 201 kilometre olacak

Hattın uzunluğu 201 kilometre olacak

Bakan Uraloğlu, saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun, 201 kilometre uzunluğundaki hattın hayata geçirileceğini kaydetti.

3 Yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek

Yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek

Uraloğlu ayrıca, hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağını da ifade etti.

4 "Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri ise 2 saat 15 dakikaya düşecek"

"Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri ise 2 saat 15 dakikaya düşecek"

Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, "Osmaneli-Bursa kesimi, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. 

Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri ise 2 saat 15 dakikaya düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

5 "Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız"

"Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız"

Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Uraloğlu, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.
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