Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Yeni yılla birlikte Türkiye’ye ve millete hizmeti her zeminde olduğu gibi Meclis çatısı altında da yoğun şekilde sürdürecekleri bir döneme girdiklerini söyleyen Erdoğan, “Geçtiğimiz hafta stokçuluğa ceza artırımını da içeren bir kanun değişikliği paketi Genel Kurulda malum kabul edilmişti. Bu haftada da vadeli hesaplara döviz kuru desteği verilebilmesini, bireysel emeklilikte devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılmasını, BOTAŞ’ın kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulayabilmesini, Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelere ek fiyat farkı ödenebilmesini, emekli aylıklarının sınırının en az 2 bin 500 lira olmasını, ihracatçı firmalar için Kurumlar Vergisi’nin yüzde 19’a düşürülmesini, kamu görevlilerinin toplu sözleşmelerindeki yılın ilk ayına ilişkin artış oranının yüzde 5 yerine yüzde 7,5 olarak uygulanmasını, velhasıl milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirebilmemizi sağlayacak çok sayıda değişiklik teklifi görüşülerek inşallah kanunlaşacak. Aynı şekilde komisyonlarımızdaki çalışmalar da sürecek.” bilgisini paylaştı.

“Türkiye modeli” ile dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi doğrultusunda her mecrada yollarına kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz.” dedi.

Erdoğan, “Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık.” diye konuştu.

“Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz.” diyen Erdoğan, “Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız. Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz.” ifadesini kullandı.