Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki değişikliklere ilişkin, “(Görevini devreden bakanlar) Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum.” ifadelerini kullandı.
Kabine toplantısından önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüğünü anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
“Kıbrıs’ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz.”
Devam ediyor
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