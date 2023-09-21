Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu’na katılmak için bulunduğu New York’ta gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda... 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

(Kamuda mülakat) Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz.

(İsrail Başbakanı Netanyahu'ya) 'Siz bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim' dedim, mutabık kaldık. (İsrail ile) İki ülke arasındaki farklı alanlardaki işbirliklerini artırmak için bakanlarımızın yer alacağı bir mekanizma kurulmasının faydasını anlattık.

Selanik Zirvesi, Türkiye-Yunanistan arasında önemli sıçrama olacak. Dışişleri bakanlarımız hazırlıkları yapacak, Selanik'te 7 Aralık'ta zirveyi yapacağız.

KKTC'nin bağımsız devlet olarak tanınması Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayacak yegane ve en etkili adımdır. Bunun dışındaki seçenekleri tanımıyoruz.

Ülkelerin birbiri ardınca KKTC’yi bağımsız devlet olarak tanıması Doğu Akdeniz’de barışa ve huzura hizmet eder.

BM, reformları yapamaz, kendini zamanın ruhuna uygun hale getiremezse barışı koruma misyonunu sağlayamaz. Rusya-Ukrayna savaşı bunun en somut örneğidir.

(Orta Vadeli Program) Açıkladıktan sonra ekonomimize yönelik ilgiyi G20'de görmüştük. ABD’de bu ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti.

Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde görmeye inşallah başlarız. Şu anda hayırlı işaretler var.

Mali disiplinle, yapısal reformlarla ekonomimizi her türlü fırtınaya dayanıklı hale getireceğiz. Biz bunu daha önce yaptık, yine yaparız.

Türkiye bir hukuk devletidir ve misafirlerimize yönelik şiddet içeren alçakça saldırıların failleri gerekli cezaları hukuk önünde alacaklardır.

Aileyi korumak, Türkiye’yi, vatanı korumaktır. Bu sorunla etkin biçimde mücadele edeceğiz. Uluslararası zeminde bu mücadelede işbirliklerine hazırız."