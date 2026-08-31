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"İran resmen çökmüş bir ulustur"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı "resmen çökmüş bir ulus" olarak nitelendirdi. Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"İran resmen çökmüş bir ulustur"

İran'ın "resmen çökmüş bir ulus" olduğunu ve "öldüğünü" ileri süren Trump, "Onların (İran’ın) donanması yok, hava kuvvetleri yok, dövizi yok, askerlerine veya polislerine maaş ödemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkedeki enflasyon oranının "yüzde 300" olduğunu savunarak, İranlı liderlerin "düzensizlik içinde" olduğunu ve ülkeyi layıkıyla temsil edemediğini öne sürdü.

Ayrıca Trump, "Onların elindeki tek şey ABD'den gelen yalan haberler, protestocuları öldürme niyeti, (100 bini aşkın kişi öldü. İnsanlığa karşı işledikleri savaş suçundan yargılanmalılar) ve saçma söylemler." ifadelerini kullandı.

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