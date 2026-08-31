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"Üretimin, yatırımın, istihdamın, ihracatın yanında olmaya devam edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi sektörünün yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüdüğünü belirterek, sanayi katma değerini yükseltmek için çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Üretimin, yatırımın, istihdamın, ihracatın yanında olmaya devam edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 24 çeyrektir büyümesini sürdürdüğüne dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

“GSYH 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı. Sanayi sektörü yüzde 2,4 büyüdü. Üretimin, yatırımın, istihdamın, ihracatın yanında olmaya devam edeceğiz. Sanayi katma değerimizi yükseltmek için çalışmayı sürdüreceğiz.”

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