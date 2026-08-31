Atıl durumdaki alanları böyle değerlendirdiler: 3 bin çocuğa ulaştı

İlçelerle birlikte 24 spor kulübünün bulunduğunu ve iki ay içinde 4 mahallede daha yeni merkezlerin açılacağını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Şu andaki öğrenci sayımız toplam 3 bin kişi. 78 antrenörümüzün öncülüğünde 21 branşta çocuklarımız burada eğitim alıyor. İnsan tek yönlü bir varlık değildir. İnsanın yemeğe, içmeye, yatmaya ne kadar ihtiyacı varsa bedeninin, ruhunun, kalbinin de gıdaya ihtiyacı var.

Onun için sportif faaliyetleri sadece bir spor olarak görmemek lazım. Aslında spor, bir empati yeteneğini geliştiren, beraber bir kültür oluşturan, beraber yaşama kültürünü oluşturan, yardımlaşmayı ön plana çıkaran, birbirinin yardımına koşan, birbirinin eksiğini tamamlayan, onu koruyan, kollayan duyguları da geliştiren bir alan."