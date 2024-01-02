ARA
Bist 100
7573,53
1,38%
Bist 100
Dolar/TL
29,7267
0,4659%
Dolar/TL
Euro/TL
32,5767
-0,4012%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0961
-0,7785%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1975,44
0,66%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır" dedi. Erdoğan, üretim, istihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermeden enflasyonu tekrar tek haneye indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

02 Ocak 2024 | 15:41
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat ve enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan açıklamalar şöyle... 

 "Provokasyonlarla, art niyetli söylemlerle, ülkemizi bölgedeki ortaklarından, tarihi bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız.

İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de bu nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır.

Türkiye'nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.

Üretim, istihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermeden enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz.

Çeşitli bahanelerle milletimizin rızkına, refahına, malına, mülküne, cebindeki parasına kasteden açgözlülere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.

Dün şiddetli bir depremle sarsılan Japonya'ya ve dost Japon halkına, ülkem ve milletim adına, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

2023 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviye ile 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine inanıyoruz.

Yola çıktığımız 2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1975,44 0,66%
  • ALTIN ONS 2066,91 0,19%
  • BIST 100 7573,53 1,38%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,7267 0,4659%
  • EURO/TURK LIRASI 32,5767 -0,4012%
  • EURO/USD 1,0961 -0,7785%
  • INGILIZ STERLINI 1,26406 -0,66326%
  • JAPON YENI 141,971 0,806%
  • KANADA DOLARI 1,33013 0,45161%
  • RUS RUBLESI 90,88 1,8263%
Günün En Çok Okunanları
'Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek'
Türkiye'de 2023'te sinemalarda en çok izlenen 20 film
Türkiye'de 2023'te sinemalarda en çok izlenen 20 film
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
Lokanta ve kafelerde yeni uygulama bugün başladı
GERİ
İLERİ
'Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek'
Türkiye'de 2023'te sinemalarda en çok izlenen 20 film
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı
Türkiye'de 2023'te sinemalarda en çok izlenen 20 film
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL