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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim ve F16 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız" dedi.

15 Aralık 2023 | 15:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim ve F16 mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da pazar günü yapılacak temayül yoklamasına ilişkin, "Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"(F16 konusu) Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili Kongre'ye teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi. Gazze konusunu Sayın Biden'la etraflıca ele aldık. Bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekiyor dedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de bu yalnızlığı daha da artacaktır." diye konuştu.

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

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