Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL'nin değer kaybettiği süreç sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın krizlerle savaştığı bu ekonomik ortamda Türk lirasının pozitif ayrışmasını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bizim uyguladığımız dezenflasyon programı çok büyük ihtimalle lirada reel olarak bir değerlemeye sebep olabilir. Yani Türk lirasının reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk lirasının reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir. Onun için önümüzdeki dönemde biz uyguladığımız sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla yatırımcı güvenini kazanacağız, halen de kazanıyoruz. Bu güven, fon akışını tetikleyecek. Fon akışı lirada reel değerlemeye sebep olacak. Bu da dezenflasyonu hızlandıracak, büyümenin aşağı yönlü risklerini sınırlayacak. Neticede hem makul düzeyde büyüyeceğiz hem enflasyon düşecek bu koşullarda. Yani faziletli bir döngüye gireceğiz inşallah."

"Aralık ayının ortalarına doğru adaylarımızı açıklamaya başlarız"

Erdoğan, bir gazetecinin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için belediye başkan adaylarıyla ilgili duyuruların ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu üzerine, Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialı olduklarını vurguladı.

Çalışmaların bu iddialar nispetinde çok titiz yapıldığını aktaran Erdoğan, adaylarla ilgili süreçte her konunun ince elenip sık dokunduğunu, partinin gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptığını anlattı.

AK Parti olarak seçim hazırlıklarının bir önceki seçimin tamamlanmasıyla başladığına dikkati çeken Erdoğan, "Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz. Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 35 gün sonra yerli milli uçak KAAN'ın ilk uçuşunu yapacağı hatırlatılarak, bundan sonra üretim ve ihracat açısından savunma sanayisinde nasıl bir dönem beklendiğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Savunma sanayi alanında attığımız her adım bizleri heyecanlandırmaktadır. Bu alanda taş üstüne taş koyan herkes ülkemizin geleceği, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çok önemli bir katkı sunuyor. KAAN zaten yeniliklerden bir tanesi. Ama Baykar'ın zirve diyebileceğimiz eseri malum KIZILELMA... Şimdi KIZILELMA'nın son testlerini yapıyorlar. Aşmaları gereken mesele kendi yerli motorunu üretmek… Bunu başardığı andan itibaren de zaten KIZILELMA'nın dünyaya karşı duruşu farklı olacaktır. Tabii burada Aselsan'ın üzerine de düşen bir yük var, kamera üretimi. Motor üretim süreci maalesef nereden bakarsanız bakın herhalde bir beş yılı alır. Bu süre zarfında biz motor ithal ederek yürümek durumundayız."

Erdoğan, kamera konusunda da Aselsan'ın üretim çalışmalarının başladığına işaret ederek, bir an önce o sıkıntının giderilmesi gerektiğini belirtti.

Bazı ülkelerin verdikleri sözü yerine getirmediğini anlatan Erdoğan, "Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerden bir sonuç alır mıyız, buna bakıyoruz. Bunu gerek biz gerekse Aselsan'ın yakından takip etmesi lazım. Bir an önce buralardan netice alabilirsek, o zaman biz insansız savaş uçaklarımızı daha çabuk devreye sokabiliriz. KAAN, KIZILELMA, TCG Anadolu ve niceleri Allah'ın izniyle yalnız kalmayacak, yenileri daha iyileri ve daha donanımlıları yine bu vatan için alın ve akıl terlerini döken kardeşlerimizin ellerinde şekillenecek." ifadelerini kullandı.

Bundan birkaç yıl önce insansız hava araçları, akıllı mühimmat ve MİLGEM'lerin olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kolları sıvadık, bu ülke için taşın altına sadece elini değil, bedenini koyan kardeşlerimizle birlikte bugünkü seviyeye geldik. Bunu yeterli görmedik, göremeyiz. Hep daha iyisi, hep daha gelişmişi vardır onu arayacağız. Bu hedeflere doğru yürümek şöyle dursun, koşar adım ilerlememiz gerekiyor. En iyi mühendis, en iyi yazılımcı, en iyi usta, en iyi tasarımcı bizde olmalı. Yeni adımlarımız da yoldadır. Kimse merak etmesin, biz savunma sanayi alanında da diğer alanlarda da adımızdan daha çok söz ettireceğiz."