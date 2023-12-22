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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize yönelik kaynak akışı daha da hızlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz." dedi.

22 Aralık 2023 | 15:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize yönelik kaynak akışı daha da hızlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un Kuruluşunun 150. Yıl Dönümü programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Borsamız 150 yıllık köklü tarihiyle Türkiye'nin son bir buçuk asırdaki inişli çıkışlı yolculuğunun en yakın şahitleri arasında yer alıyor." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sermaye piyasalarını maniple etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız" diye ekledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Vatandaşımızın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği ve reel ekonominin istifadesine sunacağı bir iklimi tesis etmekte kararlıyız." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak Borsa'mızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha rahat erişebilecektir." diye ekledi

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