Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye’nin savunma ihracatı 8 milyar doları aştı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk Şubesi ile Arnavutluk Yatırım Geliştirme Ajansı (AIDA) iş birliğiyle düzenlenen Arnavutluk-Türkiye Yatırım Forumu 2025 Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2003-2024 döneminde, yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında yüksek bir büyüme gösterdiğini belirterek, bu yıl sonu itibarıyla milli gelirin 1,5 trilyon doları aşmasını beklediklerini ifade etti.

"Türkiye, dünyanın 16. büyük ekonomisi olacak"

Yılmaz ayrıca, IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'ndaki tahminlere göre, bu yıl tamamlandığında Türkiye ekonomisinin nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi, satınalma gücü paritesine (SGP) göre ise dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağını kaydetti. Bununla birlikte Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3'lük bir büyüme oranı yakalayarak güçlü bir ivme ortaya koyduğunu, bu oranın, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8'e yükselerek kalıcı bir nitelik kazandığını kaydetti.

"Yeni fırsatların kapısını aralayacak"

Balkanların ekonomik açıdan önemli fırsatlar barındırdığını da kaydeden Cevdet Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu bölgenin taşıdığı potansiyel, küresel dengelerin yeniden kurulduğu, dijital dönüşümün hız kazandığı ve sürdürülebilir kalkınmanın öne çıktığı bir dönemde daha da kritik bir önem kazanıyor. Böyle bir zeminde Türkiye ile Arnavutluk’un birbirini tamamlayan güçlü yönlerinin yaratacağı sinerjinin her iki ülke hem de bölge için yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyoruz.

Arnavutluk'un Avrupa'ya açılan stratejik konumu, tarım ve turizm potansiyeliyle AB üyelik hedefi bu işbirliğine güçlü bir zemin sunmaktadır. Arnavutluk ekonomisinin son 4 yılda kaydettiği ortalama yüzde 5,4'lük büyüme bu potansiyelin en önemli göstergesidir. Esasen Arnavutluk'la ikili ticaret hacmimiz son 4 yılda yaklaşık yüzde 100 artarak, iki katına çıkarak geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Şu anda Türkiye, Arnavutluk'un en büyük 2. ticari ortağı konumundadır. Bu tabii mal ticareti. Bir de hizmet ticareti var. Hizmet ticareti de geçen yıl 120 milyon dolar civarında gerçekleşti. Onunla birlikte bakarsanız ekonomik ilişkilerimiz çok daha yüksek düzeydedir. Bizim hedefimiz, mal ve hizmet ticaretini çok daha yüksek seviyelere taşımaktır. Ticari ilişkilerimizi, stratejik ortaklığımıza yaraşır çok daha yüksek bir düzeye çıkarmaktır. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Sayın Edi Rama'nın ilan etmiş oldukları üzere hedefimiz, 2 milyar dolarlık ticaret hacmine en kısa sürede ulaşmaktır."

"Arnavutluk'a yatırım yapmaya davet ediyoruz"

Türkiye'nin, 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolara yaklaşan doğrudan yatırımlarıyla Arnavutluk'taki 5. yatırımcı ülke konumunda olduğunu aktaran Yılmaz, Türk müteahhitlerin ise bugüne kadar Arnavutluk'ta 1,8 milyar dolar tutarında 37 projeyi hayata geçirdiğini bildirdi.

Yılmaz, Arnavutluk’taki Türk firmalarının yatırımlarının pek çok sektöre yayıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu noktada şunun altını çizmek isterim, bir ülkenin yatırım ortamının en büyük reklamını o ülkedeki yatırımcılar yapar. Şirketler memnunsa bunu anlatırlar, dünyaya yayarlar ve en etkili reklam da bana göre budur. Mevcut yatırımcılarınızı memnun ettiğiniz zaman yeni yatırımları da mutlaka cezbetmiş olursunuz.

Bu bağlamda özellikle turizm, tarım ve gıda, inşaat ile bilişim ve iletişim teknolojileri sektörlerinde daha fazla yatırımcımızı Arnavutluk'a yatırım yapmaya biz de davet ediyoruz. Aynı şekilde Arnavutluk iş dünyasını da Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 11 milyonun üzerinde yabancı misafir ağırlayan Arnavutluk’un turizm sektöründe büyük bir atılım içerisinde olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ülkemizin bu alandaki geniş tecrübe ve uzmanlığının işbirliğimize katma değer oluşturacağına inanıyoruz. Ayrıca 2 ay gibi kısa sürede tamamlanan Fier Dostluk Hastanesi örneğinde olduğu gibi sağlık alanında yapılacak yatırımların yine önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece halk sağlığı açısından değil, katma değeri yüksek bir turizm alanı olan sağlık turizmi bakımından da bu tür yatırımların kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum."

"Savunma sanayi en önemli yatırım alanlarından biri"

Yılmaz, Arnavutluk hükümetinin tarımsal üretimde verimlilik artışı hedefi çerçevesinde, tarımsal makine, teçhizat, gübre, tohum ve fidan alanlarında faaliyet gösteren firmalar için yatırım fırsatları oluştuğuna işaret ederek, Arnavutluk'taki hızlı yapılaşma ihtiyacının, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları ve yine inşaat malzemesi üreten firmalar için önemli fırsatlar oluşturduğunu kaydetti.

En önemli yatırım alanlarından birinin de savunma sanayi olduğunun altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"NATO, biliyorsunuz, 2035'e kadar savunma harcamalarını yüzde 5’e çıkarma kararı verdi. Avrupa, Safe Mekanizması dahil olmak üzere 800 milyar euroluk bir bütçe oluşturuldu. Önümüzdeki dönemde savunma sanayinde tüm dünyanın daha fazla yatırım yapacağını görmemiz lazım. Dolayısıyla bu alanlarda ortak projeler üretebileceğimiz, yatırımlar yapabileceğimiz bir alan. Bugün Türkiye, savunma sanayinde 8 milyar doları aşan bir ihracata sahip hale gelmiştir. Geçmişte parasını ödediğimiz halde bize verilmeyen birtakım ürünleri, bugün Türkiye olarak tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Bu büyük potansiyeli Avrupa'yla birlikte, Arnavutluk gibi dost ülkelerle geliştirmeye hazırız.

Bugünkü buluşmamızı, ortak tarih, güçlü kültürel bağlar ve karşılıklı güven temelinde şekillenen stratejik ortaklığımızı, özellikle ekonomik ve ticari alanlarda daha da derinleştirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. İnanıyorum ki dostluk ruhuyla hareket eden, kazan-kazan anlayışıyla yatırımların önünü açan Türkiye ve Arnavutluk, bu şekilde hem ikili ilişkilere hem de bölgesel refaha ve istikrara katkı sunmuş olacaklardır."