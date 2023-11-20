Son toplantısını 31 Ekim’de yapan Kabine üyeleri bugün Beştepe’de bir araya gelecek. Milliyet'in haberine göre Kabinede, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele kapsamında atılan yeni adımlar değerlendirilecek ve emekli maaşlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar da gözden geçirilecek.

Öte yandan 5 bin lira emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. 11-14 Kasım tarihleri arasında 12 milyonu aşkın çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Erdoğan, emekli ikramiyesi alamayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye vatandaşlar için de ek düzenleme yapılması talimatı vermişti.

Kabinede ayrıca Erdoğan’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik kanlı saldırılarının durdurulması amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler de masaya yatırılacak. Erdoğan, dünya liderleriyle görüşmelerinde ve yurt dışı ziyaretlerinde acil ateşkesin sağlanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda atılacak yeni adımlar da görüşülecek. Toplantıda terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili son durum da ele alınacak.