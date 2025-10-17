ARA
DOLAR
41,95
0,25%
DOLAR
EURO
48,98
0,16%
EURO
GRAM ALTIN
5684,94
-2,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
10306,74
-0,62%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve provaları kapsamında 19 ile 29 Ekim tarihlerinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.


Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında provanın yapılacağı 19 Ekim Pazar ve törenin gerçekleştirileceği 29 Ekim Çarşamba saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Trafiğe kapatılacak yollar

Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL