Omicron’un yeni bir alt çeşidi dünyada yayılıyor. Mirror’un haberine göre ‘Gizli Omicron’ olarak da adlandırılan virüsün iki erken belirtisi var. Gizli Omicron’un yaygın semptomlarından biri baş dönmesi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) “Bunlar gün boyunca gelip gidebilir” diyor. Virüs bulaştıysa oldukça erken şekilde ortaya çıkan bir diğer yaygın semptom ise yorgunluk.

Omicron’u Kasım 2021’de ilk kez uyaran Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, kas ağrılarının yanı sıra yorgunluğun varyantın erken belirtileri arasında olabileceğini söylüyor.

BA.2’nin semptomları, orijinal Omicron varyantınınkilerle neredeyse aynı: Boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, kas ağrıları. Daha sıra dışı belirtileri arasında ise mide bulantısı ve kusma da var.

BA.2 HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, Ocak ayında Omicron BA.2 varyantını yorumlamıştı.

Şener 7-8 aydır bilinen varyantla ilgili şunları söylemişti:

“Bu varyantın baskın hale gelmesi yeni. Özellikle Danimarka ve Hindistan’daki seyri bizim ilgimizi çekmeye başladı, bilim insanları olarak. Neden? Çünkü, Omicron varyantı hepimizin bildiği gibi çok yaygın ve bulaşıcı. Hızlı bir şekilde girdiği ülkelerde Delta ve Delta Plus varyantını ortadan kaldırdı. Omicron BA.2 dediğimiz alt varyant ise Omicron BA.1 varyantını dahi bastıracak pozisyonda. Özellikle Danimarka’da şu anda yaklaşık son bir hafta 10 gündür artık Omicron’un standart varyantı ortadan kalktı gibi görünüyor.”

BA.2 varyantının baskın şekilde görülmeye devam edeceğini belirten Şener, “Bu varyantın bütün Omicron varyantları içinde baktığımız zaman halihazırda daha ağır klinik tabloya, ölüme sebep olduğuna dair elimizde bir veri yok. Standart PCR testleriyle tespit edilebiliyor.” ifadelerini kullandı.

BA.2 NERELERDE YAYILIYOR?

WHO, Omicron’un alt varyantının 57 ülkede tespit edildiğini söylemişti. Bazı ülkelerde BA.2, sıralı Omicron vakalarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Danimarka’nın Statens Serum Enstitüsü’ne (SSI) göre, BA.2 enfeksiyonları Ocak ayında ülkede bildirilen Kovid vakalarının yaklaşık yarısını oluşturdu.

Moleküler biyolog Bijaya Dhakal’a göre Hindistan, BA.2’nin hızla Delta ve Omicron BA.1 varyantının yerini aldığı başka bir ülke.