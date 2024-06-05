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Denizli'de 34 adet taşınmaz satışa çıktı, işte ilanın detayları

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 adet taşınmaz satışa çıkarıldı. Taşınmazlar Merkezefendi ve Pamukkale'de bulunuyor.

05 Haziran 2024 | 12:55
Denizli'de 34 adet taşınmaz satışa çıktı, işte ilanın detayları

İlan.gov.tr'de yer alan ilan şöyle: 

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan, 34 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale yoluyla satılacak. İhale, 13 Haziran 2024 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya temin edilebilir. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
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Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
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