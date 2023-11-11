ARA
Bist 100
7771,34
-0,89%
Bist 100
Dolar/TL
28,5446
0,2788%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5167
0,2611%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0684
0,1894%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1778,39
-0,73%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Depremzede besicilere esmer ırkı damızlık sığır desteği

Depremzede besicilere esmer ırkı damızlık sığır desteği

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin kalkınması için 500 esmer ırkı damızlık sığırla çiftçilere destek verecek.

11 Kasım 2023 | 12:01
0
Depremzede besicilere esmer ırkı damızlık sığır desteği

Sultan 2. Mahmud tarafından 1815 yılında "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984'ten bu yana Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren işletmede, 10 bin 412 dekar alanda yürütülen tarımsal faaliyetin yanı sıra damızlık Arap atı, tiftik keçisi, Anadolu merinosu ırkı koyun ve esmer ırkı sığır yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor.

Anadolu Tarım İşletmesi, depremlerde Hayvan Bilgi Sistemi'ne kayıtlı büyükbaş hayvanları telef olan Hataylı besicilere destek olmak için de çalışma başlattı.

Yüksek verimli, sağlıklı, üstün vasıflı 500 esmer ırkı damızlık sığır, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ve Hatay Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yetkililerinden oluşan bir kurul tarafından seçilerek hazırlandı. Tırlarla 140'ı gönderilen büyükbaş hayvanlardan 360'ı da yıl sonuna kadar Hataylı çiftçilere ulaştırılacak.

"Yetiştiricilerin damızlık hayvan ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, tesislerinde 1450 baş esmer ırkı sığırın bulunduğunu söyledi.

Günlük 20 ila 25 ton süt üretimi yaptıklarına değinen Yılmaz, "Yılda 1300 buzağı burada dünyaya geliyor. İşletme faaliyetleri kapsamında yetiştiricilerin damızlık hayvan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu yıl ülkemizin birçok kentine damızlık hayvan gönderdik." diye konuştu.

Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda deprem bölgesindeki yetiştiriciler için büyükbaş damızlık hayvan temin edilmesi projesi doğrultusunda, işletmelerinden Hatay'a 500 baş esmer ırkı sığır gönderilmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen bütün hayvanlar üstün vasıflı olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hatay'a gönderilen hayvanlar, yüksek verimli, sağlıklı, üstün vasıflı damızlıktır. Bu hayvanlar iyi bakıldığında depremden zarar gören yetiştiricilere ekonomik olarak büyük katkı sağlayacaktır. Projenin amacına ulaşacağına eminiz. Bölge hayvancılığının kalkınmasına faydası olacaktır."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1778,39 -0,73%
  • ALTIN ONS 1937,81 -1%
  • BIST 100 7771,34 -0,89%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5446 0,2788%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5167 0,2611%
  • EURO/USD 1,0684 0,1894%
  • INGILIZ STERLINI 1,22264 0,06793%
  • JAPON YENI 151,53 0,105%
  • KANADA DOLARI 1,37978 -0,07532%
  • RUS RUBLESI 92,18 0%
Günün En Çok Okunanları
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Mia Teknoloji'nin bedelsiz başvurusuna SPK'dan onay geldi
Mia Teknoloji'nin bedelsiz başvurusuna SPK'dan onay geldi
SPK onayladı: 3 şirket halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket halka arz oluyor
İstanbul'da bir araya geldiler: THY, tarihinin en büyük uçak alımı olabilir
İstanbul'da bir araya geldiler: THY, tarihinin en büyük uçak alımı olabilir
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Emekliye 5 bin TL ödemesi başladı: Hangi emekli ne zaman ikramiye alacak?
GERİ
İLERİ
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Mia Teknoloji'nin bedelsiz başvurusuna SPK'dan onay geldi
SPK onayladı: 3 şirket halka arz oluyor
"Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u TULGA 2025'te görevde olacak"
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Mia Teknoloji'nin bedelsiz başvurusuna SPK'dan onay geldi
SPK onayladı: 3 şirket halka arz oluyor
İstanbul'da bir araya geldiler: THY, tarihinin en büyük uçak alımı olabilir
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Mia Teknoloji'nin bedelsiz başvurusuna SPK'dan onay geldi
SPK onayladı: 3 şirket halka arz oluyor
İstanbul'da bir araya geldiler: THY, tarihinin en büyük uçak alımı olabilir
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL