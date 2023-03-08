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Depremzedeler adres değişikliklerini e-devlet'ten yapabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, afetzede vatandaşların adres değişiklik işlemlerini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-devlet ve nüfusmatikler aracılığıyla yapabileceğini bildirdi.

08 Mart 2023 | 12:43
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Depremzedeler adres değişikliklerini e-devlet'ten yapabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, afetzedelerin mağduriyetinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesi yerleşim yeri adresi depremden etkilenen şehirlerdeki vatandaşların diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini, nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-devlet ve nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirebilmesine imkan sağlandı.

Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden, doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzedelerin yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerlere de nüfus müdürlükleri, e-devlet ve nüfusmatikler üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapılabilecek.

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