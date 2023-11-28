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Deri konfeksiyon sektörü, Antalya’da buluşuyor

Antalya Leather&Fur Fashion Fuarı, 20'nin üzerinde ülkeden katılım ve bin 200’ün üzerinde alıcıyla 5-8 Aralık tarihlerinde 11.’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

28 Kasım 2023 | 16:16
Son Güncellenme: 28 Kasım 2023 | 16:26
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Deri konfeksiyon sektörü, Antalya’da buluşuyor

 Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun, sektörün toplam ticaretinin yaklaşık üçte ikisinin Antalya'da gerçekleştirilen fuarlardan geçtiğini söyledi. Fatih Dursun Ocak-Ekim 2023 döneminde deri ve deri mamulleri sektörün yüzde 4,6 düşüşle 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Leather&Fur Fashion Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getiriyor. Sektör ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği fuar, 20'nin üzerinde ülkeden katılım ve bin 200'ün üzerinde katılımcıyla kapılarını 11. kez açmaya hazırlanıyor. Fuarın, pandemi dahil kesintisiz devam ettiğinin altını çizen Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun; Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Amerika, Almanya, Fransa dahil olmak üzere 20'yi aşkın ülkeden katılımcı beklediklerini belirtti. 

SAVAŞIN OLUMSUZ ETKİSİ

Türkiye'den 70 firmayla fuara katılacaklarını kaydeden Fatih Dursun, en büyük pazarlarının Rusya ve Ukrayna olduğunu dile getirdi. Dursun, "Savaşın başlamasıyla Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargo uygulaması Türkiye'nin önünü açtı. Ancak ilişkilerimiz iyi olsa bile savaş durumundan dolayı ilk etkilenen sektörlerin başında deri sektörü var” dedi. 
2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı yüzde 4,6 oranında düşüşle 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, deri ve kürk konfeksiyon grubu ise 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4 artış kaydederek, 202,3 milyon dolarla deri ve deri mamulleri ihracatından yüzde 12,5 pay aldı.  

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Değişen iklim koşullarına göre ürün çeşitliliğini artırdıklarını kaydeden Dursun, "Biz 70 grama, 100 grama ceket satabiliyoruz. 20 derece, 18 derecelerde giyilebilecek ürünlerimiz var. İhracat rakamlarımızda da ince mal satışları kalın mal satışlarını geçmeye başladı, sanayimiz buna adapte oluyor zaten. Daha ince daha hafif ürünlere ağırlık veriyoruz ve talep o şekilde geliyor." dedi. Kore, Latin Amerika ve Brezilya'nın hedef pazarlar içinde olduğunu belirten Dursun, "Pazarlama konusunda olabilecek bütün pazarları zorluyoruz. Bizim esas ana pazarlarımız Kuzey Ülkeleri, Avrupa'nın soğuk geçen yerleri, Rusya, Ukrayna. Rusya'daki azalmayı ikame edebilecek tek ülke Amerika. Amerika pazarını çok zorluyoruz." dedi.

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