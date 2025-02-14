2024 yılını, 2023’e göre yüzde 17,9’luk kayıpla 1,52 milyar dolarlık ihracatla kapatan deri ve deri mamulleri sektörü, 2025 yılına yükselişle başladı.

2025’in ilk ayında, 2024 yılı ocak ayına göre ihracatını yüzde 5,2 artıran sektör, 126 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 120 milyon dolar seviyelerindeydi.

Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında da Almanya 11 milyon 821 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya’ya yapılan deri ve deri mamulleri ihracatında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 8,4’lük artış yaşandı. Listenin ikinci sırasında yer alan Irak’a yapılan ihracat yüzde 26,9 artış gösterdi. Irak’a yapılan ihracat 5 milyon 934 bin dolardan, 7 milyon 529 bin dolara çıktı. İtalya 6,5 milyon dolar ile listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu. İtalya’ya yapılan ihracat yüzde 6,2 düşüş gösterdi.

Yüzde 32,7’lik kayıp yaşanan Fransa’ya yapılan ihracat ise 5 milyon 800 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Listenin dördüncü sırasındaki Fransa’ya geçen yılın ocak ayında yapılan ihracat 8 milyon 626 bin dolar seviyelerindeydi. En dikkat çekici sonuçlardan biri ise listenin beşinci sırasında yer alan ABD’de görüldü. ABD’ye yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 42,5 artış gösterdi. 2024 yılı ocak ayında 3 milyon 813 bin dolar olan ihracat, 2025 ocak ayında 5 milyon 433 bin dolara çıktı.

SEKTÖR ADINA UMUT VERİCİ

2025 yılı ocak ayında gerçekleşen ihracatın, sektör adına umut verici olduğunu kaydeden İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, “Hedef pazarlarımızı oluşturan ülkelerdeki yüksek enflasyon ile faiz oranlarının tüketim alışkanlıklarını değiştirdiği ve pazarlarımızın daraldığı, zorlu geçen 2024 yılının ardından 2025’e yükselişle başlamak önemliydi. 2024 yılını yüzde 17,9 azalışla 1,52 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştık. 2024 yılı ocak ayında yüzde 32 düşüş ile başlayan sektörümüz yıl sonunu yüzde 18 düşüşle kapatarak iyileşme sürecine girmişti. 2025’e ise 2024 Ocak ayının aksine yükselişle başladık. 2024’te 7 milli katılım ve onlarca bireysel fuara katılan Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında B2B’lere devam eden sektörümüz; dünyadan aldığı payı artırarak ihracat için yollarda olmaya devam edecek. 2025’te de ihracat ve ülkemiz için çalışmayı sürdüreceğiz. İthalatta korunma önlemleri ve emek yoğun sektörlere verilecek olan desteklerin de sektörümüze ve ihracata olumlu etkisi olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.