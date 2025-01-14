Deutsche Bank'tan 12 yatırım tavsiyesi

Bloomberg’de yayınlanan habere göre, bankanın araştırma birimi dolarda güçlenmeye vurgu yaparken, İsviçre frangında da alım tavsiyesi verdi. Banka gümüşte de alım önerdi. İşte Deutsche Bank'ın yatırım tavsiyeleri...



1 POLONYA ZLOTİSİNDE UZUN POZİSYON Polonya'nın gelişen piyasa para birimleri arasında önümüzdeki yıl öne çıkacak para birimlerinden biri olacağını öngören Deutsche Bank analistleri, Çekya korunası ve Macaristan forintine karşı Polonya zlotisinde uzun pozisyon önerdi.

2 MEKSİKA PESOSUNDA SATIŞ Analistler Meksika tarafında ise iç ve dış gelişmelerin risk oluşturduğunu belirtirken, özellikle ABD'ye ilişkin şoklar dolayısıyla dolar karşısında Meksika pesosunda satış tavsiye etti.

3 DOLAR/KANADA DOLARI TARAFINDA UZUN POZİSYON Deutsche Bank analistleri ABD'de Trump politikalarının etkisi altında olacak bir başka ülke olan Kanada'nın para birimi için de değerlendirmelerde bulundu. Analistler Kanada dolarına karşı dolarda uzun pozisyon önerisini açıkladı.

4 YENE KARŞI DOLAR ABD seçimleri öncesinde dolar/yen kurunun 157'ye doğru ralli yapacağını öngören Deutsche Bank, analizinde artık kurda 160 seviyesinin de ufukta olduğunu belirtti.

5 STERLİNDE SATIŞ Deutsche Bank analistleri sterlinde güç kaybına dikkat çekerek, piyasada öne çıkan para birimleri sepetine karşı sterlinde satış tavsiyesinde bulundu.

6 İSVİÇRE FRANGINA YATIRIM Genel olarak Avrupa'daki para birimleriyle ilgili karamsar bir tablo çizen Deutsche Bank, İsviçre frangına daha pozitif yaklaşıyor. Banka analizinde İsveç kronuna karşın İsviçre frangı tavsiye etti.

7 MISIR LİRASINDA ALIM Deutsche Bank analistleri, Mısır lirası konusunda yapıcı olmaya devam ettiklerini ve para biriminin bu yıl reel faizler açısından özellikle cazip olabileceğini söyledi.

8 DOLAR/YUANDA UZUN POZİSYON Deutsche Bank, Çin ile ilgili değerlendirmesinde de ABD'nin tarife politikasına yönelik risklere vurgu yaptı ve üç aylık uzun dolar/yuan tavsiyesi verdi.

9 ‘GÜMÜŞ ALIN’ Kurlarla birlikte emtia olarak analizde sadece gümüş ile ilgili tavsiye öne çıktı. Banka analistleri gümüş yatırımı tavsiyesinde bulundu.

10 DOLAR ZAMANI Deutsche Bank raporunda yaklaşan dönemin dolar açısından avantajlı olacağını belirtirken, dolar karşısında euro satışı tavsiyesi verdi. Banka bu yıl euro/dolar paritesini 0,95-1,05 bandında öngördü.

11 VOLATİLİTE ENSTRÜMANLARIYLA İLGİLİ ÖNERİ Deutsche Bank analistleri detaylı raporda volatilite bazlı enstrümanlara da değindi. Bu tarafta dolar/Kanada doları tarafındaki enstrümanda satış, dolar/İsviçre frangı enstrümanında alım önerisi geldi.