  Doğum borçlanması 2026 ne kadar? Asgari ücretle birlikte belli oldu

Doğum borçlanması 2026 ne kadar? Asgari ücretle birlikte belli oldu

2026 yılı asgari ücretinin net 28.075 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, sosyal güvenlik sistemindeki tüm borçlanma ve prim kalemleri resmiyet kazandı. Peki Doğum borçlanması 2026 ne kadar oldu?


Doğum borçlanması 2026 ne kadar? Asgari ücretle birlikte belli oldu

2026 yılı asgari ücretinin net 28.075 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, sosyal güvenlik sistemindeki tüm ödemeler yüzde 27 oranında güncellendi. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeler, borçlanma yapacaklardan prim ödeyenlere kadar milyonlarca kişiyi doğrudan etkiliyor.

İşte 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak resmi borçlanma ve prim tablosu:

2026 Yılı Borçlanma Tutarları (Doğum, Askerlik, Yurt Dışı vb.)

Borçlanma miktarları, brüt asgari ücretin %32'si (yurt dışı borçlanmasında %45) üzerinden hesaplanmaktadır.

Borçlanma TürüMevcut Günlük (2025)Yeni Günlük (2026)Yeni Aylık (2026)
En Düşük (Taban)277,20 TL352,07 TL10.561,20 TL
En Yüksek (Tavan)2.080,00 TL2.641,60 TL79.261.00 TL

Borçlanma başvurularını 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerine yapanlar, ödemelerini %27'lik zamdan etkilenmeden eski tarifeden gerçekleştirebilecekler. 1 Ocak'tan itibaren yapılan başvurularda ise yukarıdaki yeni rakamlar geçerli olacak.
