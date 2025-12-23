Doğum borçlanması 2026 ne kadar? Asgari ücretle birlikte belli oldu

Borçlanma başvurularını 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerine yapanlar, ödemelerini %27'lik zamdan etkilenmeden eski tarifeden gerçekleştirebilecekler. 1 Ocak'tan itibaren yapılan başvurularda ise yukarıdaki yeni rakamlar geçerli olacak.