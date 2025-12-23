Doğum borçlanması 2026 ne kadar? Asgari ücretle birlikte belli oldu

2026 yılı asgari ücretinin net 28.075 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, sosyal güvenlik sistemindeki tüm ödemeler yüzde 27 oranında güncellendi. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeler, borçlanma yapacaklardan prim ödeyenlere kadar milyonlarca kişiyi doğrudan etkiliyor.
İşte 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak resmi borçlanma ve prim tablosu:
2026 Yılı Borçlanma Tutarları (Doğum, Askerlik, Yurt Dışı vb.)
Borçlanma miktarları, brüt asgari ücretin %32'si (yurt dışı borçlanmasında %45) üzerinden hesaplanmaktadır.
|Borçlanma Türü
|Mevcut Günlük (2025)
|Yeni Günlük (2026)
|Yeni Aylık (2026)
|En Düşük (Taban)
|277,20 TL
|352,07 TL
|10.561,20 TL
|En Yüksek (Tavan)
|2.080,00 TL
|2.641,60 TL
|79.261.00 TL