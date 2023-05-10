Dolar bugün ne kadar? 10 Mayıs canlı dolar-euro rakamları

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 19,5280 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün 19,49-19,55 bandında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 19,5252'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 19,5280'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 21,4390'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 24,6840'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 101,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0980'den alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, ülkede bugün açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini ve Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörülerin yüzde 25 seviyesine çıktığını kaydetti.

New York Fed Başkanı John Williams, dün yaptığı sözle yönlendirmede, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini belirtti. Fed'in faiz artırımını tamamladığını söylemediğini aktaran Williams, enflasyon düşmezse ek faiz artışlarının mümkün olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az bir süre kalırken, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle yaptığı toplantı sonrası borç limiti konusunda "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 5,5 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 azalış gösterdi. İşsizlik oranı ise martta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, bugün ABD enflasyon verileri ve ABD'deki borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

Döviz kurunun değişmesi üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

Ödemeler dengesi:

Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.

Gelir seviyesi: Ülkenin gelir ortalaması diğer ülkelerden daha fazla olduğunda; her döviz kuru için ülkenin ithalatında da yükselme olur. Arz değişmemekle beraber kur yükselir ve bu da ülkenin para biriminin değer kaybetmesine neden olur. Gelir düzeyi artan insanların istekleri ve zevkleri daha farklı olmaya başlayacağı için ithal mallara ilgi artar. Bu da denge kurunu değiştirmekle beraber döviz talebinin artmasına da sebep olur.

Genel fiyat seviyesinde değişmeler:

Ülkede enflasyonun yüksek olması, ülkenin ürettiği ürünlerin yurtdışına göre daha pahalı olmasına neden olur. Dolayısıyla ithal mallara olan talep artar ve ülkenin parası da değer kaybeder. Enflasyon ve paranın değeri ters orantılıdır.

Faiz oranları:

Reel faiz oranı düştüğünde ülkenin para birimi değer kaybeder ve reel faiz oranı yükseldiğinde de para birimi değer kazanır.

Sermaye hareketleri:

Kısa vadede döviz kuru üzerindeki değişikliğin en önemli etkenlerinden biri sermaye hareketlilikleridir.



