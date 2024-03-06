ARA
Bist 100
8853,12
-0,08%
Bist 100
Dolar/TL
31,7266
0,4269%
Dolar/TL
Euro/TL
34,4931
0,3668%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0872
0,1299%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2168,65
0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dolar bugün ne kadar? 6 Şubat 2024 canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 6 Şubat 2024 canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 6 Mart 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

06 Mart 2024 | 09:13
Son Güncellenme: 06 Mart 2024 | 09:24
Dolar bugün ne kadar? 6 Şubat 2024 canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 31,7200 liradan, avro 34,4320 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 31,7180 liradan alınan dolar, 31,7200 liradan satılıyor. 34,4300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,4320 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,6490 lira, avronun satış fiyatı ise 34,3290 lira olmuştu. 

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2168,65 0,26%
  • ALTIN ONS 2126,09 -0,17%
  • BIST 100 8853,12 -0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,834 -0,057%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35887 -0,0445%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,21 -0,6878%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,7266 0,4269%
  • EURO/DOLAR 1,0872 0,1299%
  • EURO/TURK LIRASI 34,4931 0,3668%
  • STERLIN/DOLAR 1,27233 0,1397%
Günün En Çok Okunanları
2023 Yılı Ücret Gelirleri Beyan Sınırı: Hangi durumda vergi iade edilir?
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
2023 Yılı Ücret Gelirleri Beyan Sınırı: Hangi durumda vergi iade edilir?
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL