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  • Dolar bugün ne kadar? 8 Mart 2024 canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 8 Mart 2024 canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 8 Mart 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

08 Mart 2024 | 09:07
Son Güncellenme: 08 Mart 2024 | 09:18
Dolar bugün ne kadar? 8 Mart 2024 canlı dolar-euro rakamları

 İstanbul serbest piyasada dolar 31,9540 liradan, avro 34,9800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 31,9520 liradan alınan dolar, 31,9540 liradan satılıyor. 34,9780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,8420 lira, avronun satış fiyatı ise 34,6550 lira olmuştu.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

 

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