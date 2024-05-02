Dolar bugün ne kadar? 2 Mayıs canlı dolar-euro rakamları

Dolar/TL, güne düşüş eğilimiyle başlamasının ardından 32,3670 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş trendinde hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 32,4833'ten tamamladı.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,3670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 34,6950, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,5430'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,5 gerileyerek 105,7 seviyesinden günü kapatan dolar endeksi de bugün önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmeler piyasalarda yön arayışının öne çıkmasına neden olurken, özellikle yarın açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün, yurtdışında Avro Bölgesi ve Almanya imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.