ARA
Bist 100
10168,23
1,22%
Bist 100
Dolar/TL
32,362
-0,3735%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7036
-0,337%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0703
-0,1036%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2391,69
-1,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dolar bugün ne kadar? 2 Mayıs canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 2 Mayıs canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 2 Mayıs 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum..

02 Mayıs 2024 | 09:16
Son Güncellenme: 02 Mayıs 2024 | 10:45
Dolar bugün ne kadar? 2 Mayıs canlı dolar-euro rakamları

Dolar/TL, güne düşüş eğilimiyle başlamasının ardından 32,3670 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş trendinde hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 32,4833'ten tamamladı.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,3670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 34,6950, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,5430'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,5 gerileyerek 105,7 seviyesinden günü kapatan dolar endeksi de bugün önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmeler piyasalarda yön arayışının öne çıkmasına neden olurken, özellikle yarın açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün, yurtdışında Avro Bölgesi ve Almanya imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

 

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

0
  • LUKSK 132,5 -5,63% DETAY
  • ODINE 81,45 -5,84% DETAY
  • ACSEL 166,1 -6,63% DETAY
  • MARKA 86,95 -6,91% DETAY
  • PKART 103,7 -8,55% DETAY
  • TDGYO 14,05 -9,99% DETAY
  • BRKVY 122,5 -9,99% DETAY
  • BJKAS 42,84 -9,96% DETAY
  • CRDFA 9,96 -9,95% DETAY
  • ALTIN GRAM - TL 2391,69 -1,28%
  • ALTIN ONS 2298,73 -0,9%
  • BIST 100 10168,23 1,22%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,105 0,383%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37249 -0,10372%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,865 -1,9607%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,362 -0,3735%
  • EURO/DOLAR 1,0703 -0,1036%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7036 -0,337%
  • STERLIN/DOLAR 1,25115 -0,1317%
Günün En Çok Okunanları
İşçinin ve emeğin bayramı: 1 Mayıs
Dünya açılımını Berlin’den başlatacak
Dünya açılımını Berlin’den başlatacak
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak
Akbank'tan ilk çeyrek rakamlarına ilişkin açıklama
Akbank'tan ilk çeyrek rakamlarına ilişkin açıklama
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
Türk Telekom (TTKOM) temettü kararını duyurdu
Türk Telekom (TTKOM) temettü kararını duyurdu
Borsada dün 'temettü' açıklaması yapan 15 şirket
GERİ
İLERİ
İşçinin ve emeğin bayramı: 1 Mayıs
Dünya açılımını Berlin’den başlatacak
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak
Akbank'tan ilk çeyrek rakamlarına ilişkin açıklama
Dünya açılımını Berlin’den başlatacak
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak
Akbank'tan ilk çeyrek rakamlarına ilişkin açıklama
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Halka arzla yurtdışı hamlesi hızlanacak
Akbank'tan ilk çeyrek rakamlarına ilişkin açıklama
47 ülkenin mutfağına Türk somonu giriyor
Türk Telekom (TTKOM) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL