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Dolar bugün ne kadar? 26 Temmuz canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 26 Temmuz 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

26 Temmuz 2024 | 09:25
Dolar bugün ne kadar? 26 Temmuz canlı dolar-euro rakamları

 İstanbul serbest piyasada dolar 33,0980 liradan, avro 35,9330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,0960 liradan alınan dolar, 33,0980 liradan satılıyor. 35,9310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,9330 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,0310 lira, avronun satış fiyatı ise 35,8200 lira olmuştu.

 

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

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SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi
Bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Bilançosunu açıkladı: 6 ayda 2,7 milyar lira net kar
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
SPK'den 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama
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