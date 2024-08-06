ARA
DOLAR
33,42
0,21%
DOLAR
EURO
36,54
0,04%
EURO
GRAM ALTIN
2588,41
0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
10062,61
1,71%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dolar bugün ne kadar? 6 Ağustos 2024 canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 6 Ağustos 2024 canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 6 Ağustos 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

06 Ağustos 2024 | 09:24
Dolar bugün ne kadar? 6 Ağustos 2024 canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 33,3170 liradan, avro 36,4700 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,3150 liradan alınan dolar, 33,3170 liradan satılıyor. 36,4680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,4700 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,3930 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6860 lira olmuştu.

 

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2588,41 0,15%
  • ALTIN ONS 2409,08 -0,06%
  • BIST 100 10062,61 1,71%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,022 0,585%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38309 0,04521%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,91 -0,3638%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,419 0,2062%
  • EURO/DOLAR 1,0933 -0,1739%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5383 0,0415%
  • STERLIN/DOLAR 1,27437 -0,26062%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Buffett hisselerini azaltmıştı... Yüzde 5 düştü
S&P 500 ve Dow Jones'ta 2022'den beri en kötü gün
Hektaş'tan (HEKTS) yurt dışı hamlesi
Koza Altın'dan (KOZAL) pay geri alım açıklaması
Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
Kervan Gıda'dan (KRVGD) pay geri alım açıklaması
Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması var
Tüpraş (TUPRS), yönetim kurulunun temettü kararını açıkladı
Migros (MGROS) güncel mağaza sayısını duyurdu
Ulusoy Un (ULUUN) bedelsiz tarihi ve SPK onayını duyurdu
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Buffett hisselerini azaltmıştı... Yüzde 5 düştü
S&P 500 ve Dow Jones'ta 2022'den beri en kötü gün
Hektaş'tan (HEKTS) yurt dışı hamlesi
Koza Altın'dan (KOZAL) pay geri alım açıklaması
Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
Kervan Gıda'dan (KRVGD) pay geri alım açıklaması
Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması var
Tüpraş (TUPRS), yönetim kurulunun temettü kararını açıkladı
Migros (MGROS) güncel mağaza sayısını duyurdu
Ulusoy Un (ULUUN) bedelsiz tarihi ve SPK onayını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL