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Dolar bugün ne kadar? 16 Ağustos 2024 canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 16 Ağustos 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

16 Ağustos 2024 | 09:19
Dolar bugün ne kadar? 16 Ağustos 2024 canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 33,6960 liradan, avro 37,0160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,6940 liradan alınan dolar, 33,6960 liradan satılıyor. 37,0140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,0160 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,6200 lira, avronun satış fiyatı ise 36,9880 lira olmuştu.

 

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

 

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Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne?
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GERİ
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