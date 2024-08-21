ARA
DOLAR
33,91
0,06%
DOLAR
EURO
37,72
0,04%
EURO
GRAM ALTIN
2740,61
0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
9982,28
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dolar bugün ne kadar? 21 Ağustos canlı dolar-euro rakamları

Dolar bugün ne kadar? 21 Ağustos canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 21 Ağustos 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

21 Ağustos 2024 | 09:17
Dolar bugün ne kadar? 21 Ağustos canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9090 liradan, avro 37,7040 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,9070 liradan alınan dolar, 33,9090 liradan satılıyor. 37,7020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,7040 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,8710 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6400 lira olmuştu.

 

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2740,61 0,06%
  • ALTIN ONS 2514,05 0%
  • BIST 100 9982,28 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,981 0,489%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36198 -0,00514%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,21 -0,0737%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9065 0,0599%
  • EURO/DOLAR 1,112 -0,0907%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7214 0,0377%
  • STERLIN/DOLAR 1,30228 -0,07826%
Borsa Haberleri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
GERİ
İLERİ
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
Mega Polietilen'den (MEGAP) konkordato açıklaması var
Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada bugün 2 hisse bedelsiz sermaye artırımı yapacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL