Dolar bugün ne kadar? 10 Eylül canlı dolar-euro rakamları

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 34,0860 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 34,0672'den tamamladı.

Dolar/TL, güne de artışla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 34,0860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 37,6710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 44,6580'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 101,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle risk iştahının güçlendiği görülüyor.

Dünya genelinde resesyon korkusu enflasyon endişesinin önüne geçerken, merkez bankalarının söz konusu tehlike konusunda atacağı adımlar yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Analistler, özellikle ABD'de tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların ekonomilerde durgunluk döneminin başlayabileceğine ilişkin sinyaller verdiğini kaydederek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yeniden pozitife dönmesine dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

Bununla birlikte, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris bugün televizyon ekranlarında karşı karşıya gelecek.

İki adayın tartışmasından çıkacak kamuoyu görüşünün yakından takip edildiğini ifade eden analistler, söz konusu görüşün varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin direnç, 101 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.