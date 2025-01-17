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Dolar güne nasıl başladı? 17 Ocak dolar yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,5490 seviyesinden işlem görüyor.

17 Ocak 2025 | 10:08
Dolar güne nasıl başladı? 17 Ocak dolar yorumu

Dün düşüş eğilimde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 35,4270'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09,40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 35,5490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 36,5690'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 43,4080'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 109,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kar satışlarının etkisiyle karışık seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD'de Trump'ın görevi devralmasına az bir süre kalırken, kabine için aday olarak gösterdiği isimlerin Senato'daki oylama süreci takip ediliyor.

Hazine Bakanlığı için aday gösterilen Scott Bessent, Amerikan ekonomisini büyüme yanlısı düzenleyici politikalar, vergileri azaltma ve Amerikan enerjisini serbest bırakma yoluyla canlandıracaklarını söyledi.

Bessent, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlamaları gerektiğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesinde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
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Şekerbank'ta hisse devri süreci iptal edildi
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SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
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Borsa şirketinden konkordato davası hakkında açıklama
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
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