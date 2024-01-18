Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı

Leopar Sazanı'nın neslinin tükendiğine inanılıyordu, bu nedenle kırmızı listeye alınmıştı. SHOAL adlı Doğa Koruma Örgütünce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan leopar sazanının tespiti için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Münevver Oral çalışma başlamıştı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan arama çalışmaları sonucunda, balıkçı Mehmet Ülkü'nün de desteği ile 50 santimetrelik 2 kilogram ağırlığında siyah benekli balık yakalanmıştı. Yapılan inceleme sonucu, yakalanan balığın leopar sazanı olduğu tespit edilmişti.

LEONARDO DI CAPRIO PAYLAŞTI

Ünlü aktör Leonardo Di Caprio da 62.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bu gelişmeyi paylaştı. Metin Yoksu'nun fotoğrafını paylaşan Caprio şunları yazdı:

Yeniden keşfedildi: Türkiye'deki bir ihtiyolog ekibi, Dicle Nehri'nin Türkiye bölümünde, benekli bir balık olan kayıp Leopar Sazanı buldu. Bu yeniden keşif, tatlı su balıklarının %25'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, küresel tatlı su balığı azaldığı bir zamanda umutları yeşertti. Bu, @rewild ve @shoal_org'un en çok aranan kayıp balıklar listesinde yeniden keşfedilen ikinci tür. İlki olan Batman River Loach ( Batman bantlı çöpçü balığı ) 2021 yılının sonlarında aynı cesur ekip tarafından Türkiye'nin Güneydoğusu'nda bulunmuştu.

Leopar Sazanı bir zamanlar Türkiye'nin doğusu, Suriye'nin doğusu, İran ve Irak'ta Dicle-Fırat nehir sisteminde bol miktarda bulunuyordu. Ancak son otuz yılda balıkçılık, kirlilik, habitat tahribatı ve baraj inşaatları bu türün neslini tükenme noktasına getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde doçent olan ve keşif ekibinde yer alan Cüneyt Kaya, "Nesli tükenmenin eşiğine gelmiş bir türün, tüm zorluklara rağmen hâlâ hayatta olduğunu görmek kadar güzel bir duygu yok. Bu yeni bir tür keşfetmekten bile daha heyecan verici çünkü nadir bir türe ikinci bir şans verebileceğimiz anlamına geliyor" diyor.

Leopar Sazanı'nın bulan ekip ise Anadolu Ajansı'na şu bilgileri paylaşmıştı:













1 İKİ TANE BULUNDU Doç. Dr. Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Yıllardır aranan ve bulunamayan balık, aynı gün ikinci balığı da buluyorsunuz. Gerçekten çok şaşırtıcı bir şeydi bizim için. Her iki bireyden biri 20 santim, biri 50 santim Dicle Nehri'ne, kendi ana yurtlarına salmış olduk" Kaya, listede yer alan "Batman bantlı çöpçü balığı"nı, 2021'in sonlarında Sason Çayı'nda bulduklarını da anımsattı.