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  • Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı... Listede Türkiye'den de bir lezzet var

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı... Listede Türkiye'den de bir lezzet var

CNN Travel, dünyanın en iyi 20 çorbasını sıraladı. Listede Türk mutfağından da bir lezzete yer verildi.

11 Ocak 2024 | 17:38
Son Güncellenme: 11 Ocak 2024 | 17:53
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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı... Listede Türkiye'den de bir lezzet var

CNN Travel tarafından yapılan değerlendirmede en iyi çorbalar belli oldu. "Yayla çorbası" yine dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterildi.

Yayla çorbasının lezzeti tanımlanırken haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olacağı ve taze pide ile servis yapılması gerektiği gibi ifadelere yer verildi.

İşte dünyanın en iyi çorbaları listesi....

1- Banga, Nijerya

Taze yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünleri içeren bu çorba ülkede oldukça popüler.

2 -Beef pho (phở bò), Vietnam

Et suyu, tarçın, yıldız anason ve diğer baharatlarla saatlerce kaynatılıyor. Et suyunda hafifçe pişirilmiş çiğ sığır eti dilimleriyle servis ediliyor.

3- Borş çorbası, Ukrayna

Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'da çok sevilen bu çorba pancar ile hazırlanıyor.

4- Bouillabaisse, Fransa

Çorba safran, zeytinyağı, rezene, sarımsak, domates ve denizden taze çıkan balıklarla harmanlanıyor.

5- Caldo verde, Portekiz

Portekiz'in Minho bölgesinden gelen çorbada ince dilimlenmiş yeşillikler, patates ve soğanla birleşiyor.

6- Firik çorbası, Cezayir-Libya-Tunus

Firik bulguru, domates suyu ve aromatik baharatlar, nohut ve çeşitli etlerle servis ediliyor.

7 - Chupe de camarones (Karides çorbası) Peru

Bu kremalı karides çorbası, yüksek volkanlarla çevrili tarihi bir şehir olan Arequipa'da meşhur. Yumuşacık karidesler, And patatesleri ve mısırla hazırlanıyor.

8- Gazpacho, İspanya

Soğuk hazırlanan çorba, Endülüs'ün kavurucu sıcağında insanın içini ferahlatmasıyla ünlü.

9- Yerfıstığı çorbası, Batı Afrika

Et, balık ya da tavuğun koyu kıvamdaki yer fıstığı çorbasının içinde kaynatılması Batı Afrika ülkelerinde oldukça popüler...

10- Gumbo, ABD

Batı Afrika, Çoktavlar ve Fransız mutfaklarından etkilenen Louisiana mutfağının yıldızı olan bu doyurucu çorbada kültürler ve tatlar birbirine karışıyor.

11- Harira, Fas

Tarçın, zencefil, zerdeçal, biber, nohut ve domates suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor.

12- Kharcho, Gürcistan

Tkemali adı verilen ekşi erik sosu, Gürcistan'ın en sevilen yemeklerinden biri olan bu geleneksel çorbaya lezzet katıyor. Yağlı sığır eti ve öğütülmüş ceviz de çorbanın malzemelerinden...

13- Lanzhou sığır etli erişte çorbası, Çin

Erişte, yumuşak sığır eti, turp dilimleri, biber yağı ve taze otlar içeren çorba Çin'de önemli bir yer tutuyor.

14- Mohinga, Myanmar

Genellikle kahvaltılarda tüketilen balık çorbası Mohinga, ülkenin çoğu yerinde sokak satıcıları tarafından satılıyor.

15- Menudo, Meksika

Kırmızı biberli et suyu ve işkembeyle yapılan geleneksel bir Meksika çorbası.

14- Mohinga, Myanmar

Genellikle kahvaltılarda tüketilen balık çorbası Mohinga, ülkenin çoğu yerinde sokak satıcıları tarafından satılıyor.

15- Menudo, Meksika

Kırmızı biberli et suyu ve işkembeyle yapılan geleneksel bir Meksika çorbası.

16- Karides güveç, Brezilya

17- Soto Ayam, Endonezya

Tavuklu erişte çorbası, zerdeçal, yıldız anason, tarçın, limon otu ve misket limonu yapraklarıyla hazırlanıyor.

18- Tom yum goong, Tayland

Tatlı, ekşi, baharatlı ve tuzlu olan bu çorba Tayland mutfağının denenmesi gereken lezzetlerinden.

19- Tonkotsu ramen, Japonya

Japonya'nın Kyushu adasındaki Fukuoka eyaleti, Fukuoka'da ortaya çıkan bir ramen yemeği.

20- Yayla çorbası, Türkiye

En önemli malzemesi yoğurt olan yayla çorbası, Türkiye'nin her bölgesinde tüketiliyor.

 

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