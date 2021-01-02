2021’in ilk günleri itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi… Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerinin 2020 yılında yaklaşık 1,8 trilyon dolar artışla toplam 7,6 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi‘ne göre dünyanın en zenginleri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde geçen 2020’de de servetlerine servet kattı.

2021’in ilk gününde güncellenen listeye göre Kovid-19 salgınına rağmen 2020’de milyarderler listesine girenlerin servetlerindeki toplam artış yüzde 31’i buldu. Bu artışın, 8 yıldır yayımlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış olduğu kaydedildi.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ *

Listedeki ilk 5 ismin 100 milyar dolardan fazla servete sahip olduğu görülüyor. İşte 2021’nin ilk günleri itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos 190 milyar, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk 170 milyar dolar Microsoft’un kurucusu Bill Gates 132 milyar dolar Fransız iş insanı Bernard Arnault 114 milyar dolar Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg 104 milyar dolar ABD’li yatırımcı Warren Buffet 87.6 milyar dolar Google kurucularından Larry Page 82.4 milyar dolar Microsof’un eski CEO’su Steve Ballmer 80.4 milyar dolar Google kurucularından Sergey Brin 79.8 milyar dolar Yazılım şirketi Oracle’ın kurucusu Larry Ellison 79.7 milyar dolar

10 İSİMDEN 8’İ TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE *

Listenin ilk 10 sırasındaki ismin 8’inin teknoloji sektöründen olması dikkati çekerken en tepede yer alan Bezos ile Musk’ın son 12 aylık dönemde servetlerine toplam 217 milyar dolar ekledikleri görüldü.

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