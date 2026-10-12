Küresel çelik talebinde büyüme tahminleri revize edildi, Türkiye'de büyüme öngörülüyor

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) küresel çelik talebine ilişkin 2026-2027 dönemini kapsayan Kısa Vadeli Görünüm raporunu yayımladı.

Buna göre, küresel çelik talebinin bu yıl büyük ölçüde değişim göstermeyerek 1 milyar 722 milyon ton seviyesinde kalacağı, gelecek yıl ise yüzde 1,7 artışla 1 milyar 752 milyon tona ulaşacağı tahmin edildi.

Birlik, Nisan 2026'da yayımladığı raporda küresel çelik talebinin 2026'da yüzde 0,3, 2027'de yüzde 2,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Çin'deki gayrimenkul ve altyapı krizi talebi etkiliyor

Tahminlerdeki bu aşağı yönlü revizyonun neredeyse tamamının Çin'deki yapısal daralmadan kaynaklandığı ifade edildi.

Dünyanın en büyük çelik tüketicisi Çin'de gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün hız kesmemesi ve altyapı projelerinin negatif bölgede kalması nedeniyle çelik talebinin 2026'da yüzde 2, 2027'de ise yüzde 1 azalacağı öngörüldü.

Dünya Çelik Birliği, nisan ayındaki raporda Çin'in talebi için 2026'da yüzde 1,5 azalış ve 2027'de değişim yaşanmayacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Çin dışındaki küresel çelik talebinin ise nisan ayındaki öngörülerle paralel olarak 2026'da yüzde 1,5, 2027'de ise yüzde 4 artarak güçlü bir ivme yakalaması bekleniyor.

Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen çelik pazarı konumunu sürdürdü

Hindistan, altyapı projeleri, güçlü özel gayrimenkul talebi ve imalat sanayisindeki kapasite artışlarının desteğiyle dünyanın en hızlı büyüyen çelik pazarı konumunu sürdürdü.

Ülkede çelik talebinin 2026'da yüzde 7,9 artışla 172,4 milyon tona, 2027'de ise yüzde 8 yükselişle 186,2 milyon tona ulaşacağı öngörüldü.

Nisan raporunda güçlü bir büyüme hikayesi çizilen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bölgesinin çelik talebinin, projelerin ertelenmesi ve finansman kararlarının gecikmesi nedeniyle 2026'da yüzde 11 ile sert düşüş kaydetmesi bekleniyor.

Bölgenin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve tedarik zincirlerinin normalleşmesi senaryosu altında 2027'de yüzde 11,3'lük artışla güçlü bir geri dönüş yapacağı tahmin ediliyor.

Gelişmekte olan ekonomiler arasında Vietnam'ın başı çektiği ASEAN-5 ülkelerinde ise talebin 2026'da yüzde 5,2 büyüyeceği, 2027'de ise yüzde 3,2'de dengeleneceği kaydedildi.

Gelişmiş ülkelerde 2027'de toparlanma bekleniyor

Gelişmiş ekonomilerde çelik talebinin 2026'da yüzde 1, 2027'de ise yüzde 2,2 artacağı öngörüldü.

Raporda, yapay zeka yatırımları, savunma sanayisi harcamaları ve yeşil enerjiye geçiş bütçelerinin 2027 yılında gelişmiş ülkelerdeki sanayi faaliyetlerini geniş tabanlı bir toparlanmaya taşıyacağı vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) genelinde ise görünüm nisan ayına kıyasla 1,5 puan aşağı çekildi.

AB'de çelik talebinin 2026 yılında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması öncesi stok birikimlerinin sona ermesi ve zayıf ekonomik koşullar nedeniyle yüzde 0,3 azalacağı, 2027 yılında ise yüzde 3,1 artış göstereceği tahmin edildi.

Worldsteel Ekonomi Komitesi Başkanı Alfonso Hidalgo de Calcerrada, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonominin Orta Doğu'daki istikrarsızlıklardan kaynaklanan enerji piyasası kesintilerine karşı direnç gösterdiğini belirterek, "Küresel ekonomi ilk şoku emmiş olsa da sonraki kesintileri tamponlama kapasitesi giderek tükeniyor. Bu nedenle 2027 görünümüne karşı temkinli duruşumuzu koruyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye pazarında büyüme ivmesi sürüyor

Birlik, Türkiye'nin çelik talebindeki istikrarlı artış eğiliminin devam etmesini bekliyor. Birliğin raporunda, Türkiye'nin nihai çelik ürünleri talebinin 2026'da yüzde 2,9 artarak 40,4 milyon tona, 2027'de ise yüzde 3 yükselişle 41,6 milyon tona ulaşacağı tahmin edildi. Ülkenin 2025 yılındaki toplam talebi 39,3 milyon ton olarak kayıtlara geçmişti.