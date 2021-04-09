Ticaret Bakanlığı’nın uygulaması kapsamında gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyalar e-ihale yolu ile satışa çıkarılıyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleşen satışlar “www.eihale.gov.tr” internet adresinden, mobil uygulamadan ve e-devlet üzerinden yapılıyor.Sistem ile 2020’de 4 bin 827 araç satılırken, e-ihale yöntemi başladığından itibaren 33 bin 409 tasfiyelik araç satışı yapıldı.

e-ihale sisteminin araç ihaleleri bölümünde 9 Nisan itibarıyla yaklaşık 66 araç var. 12 Nisan’a kadar teklif verilebilen bazı araç ilanları şöyle:

1. 1995 ÇEKICI DAF FT95.400 ATI Önceki Sonraki