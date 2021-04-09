Ticaret Bakanlığı’nın uygulaması kapsamında gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyalar e-ihale yolu ile satışa çıkarılıyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleşen satışlar “www.eihale.gov.tr” internet adresinden, mobil uygulamadan ve e-devlet üzerinden yapılıyor.Sistem ile 2020’de 4 bin 827 araç satılırken, e-ihale yöntemi başladığından itibaren 33 bin 409 tasfiyelik araç satışı yapıldı.
e-ihale sisteminin araç ihaleleri bölümünde 9 Nisan itibarıyla yaklaşık 66 araç var. 12 Nisan’a kadar teklif verilebilen bazı araç ilanları şöyle:
İhale Numarası: 2134BKR2021K011A111
Marka: Çekici
Model: DAF FT95.400 Ati
Yıl: 1995
Km: 549606
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 11630
Yakıt: Dizel
Bulunduğu Yer: BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli: 13.050 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 12 Nisan 2021 11:25
İhale Numarası: 2134BKR2021K033E115
Marka: Tekne
Model: Ahşap 9 Metre
Yıl:-
Km: TESPİT EDİLEMEDİ
Vites: Yok
Motor Hacmi: YOK
Yakıt: Yok
Bulunduğu Yer: İ.B.B. DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YENİKAPI YEDİEMİN ŞEFLİĞİ
Başlangıç Bedeli: 25.425 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 12 Nisan 2021 11:30
İhale Numarası:2144MLT20210024A252
Marka:Opel
Model:Vectra
Yıl:1998
Km:268488
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1998
Yakıt:Benzin
Bulunduğu Yer:KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
Başlangıç Bedeli:30.000 ₺
İhale Bitiş Tarihi:
13 Nisan 2021 09:25
İhale Numarası: 2134BKR2021G056A101
Marka: Mini
Model: Cooper
Yıl: 2001
Km: 164138
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1598
Yakıt:Benzin
Bulunduğu Yer: BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli: 30.225 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 12 Nisan 2021 11:35
Marka:Fiat
Model:Panda
Yıl:2005
Km:148491
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1242
Yakıt: Benzin
Bulunduğu Yer:
BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli: 33.863 ₺
İhale Bitiş Tarihi:
12 Nisan 2021 09:05
İhale Numarası: 2134BKR2021G059A107
İşletme Müdürlüğü: BAKIRKÖY T.İ.M.
Marka: Audi
Model: A6 AVANT 2.6
Yıl:1997
Km: 305743
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 2598
Yakıt: Benzin
Bulunduğu Yer: BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli: 36.150 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 12 Nisan 2021 09:50
İhale Numarası: 2134BKR2021G061A117
İşletme Müdürlüğü: BAKIRKÖY T.İ.M.
Marka:Volkswagen
Model: GOLF VARIANT 1.9 TDI
Yıl: 2005
Km: 269517
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1896
Yakıt: Dizel
Bulunduğu Yer: BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli: 41.400 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 12 Nisan 2021 10:20
İhale Numarası: 2134BKR2021G049A95
İşletme Müdürlüğü: BAKIRKÖY T.İ.M.
Marka: Ford
Model:Galaxy
Yıl: 2002
Km: 214217
Vites: Manuel
Motor Hacmi:1896
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli: 45.300 ₺
İhale Bitiş Tarihi:12 Nisan 2021 10:40
İhale Numarası:
2134BKR2021F052A98
Marka:Mazda
Model:5
Yıl:2007
Km:111042
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1798
Yakıt:Benzin
Bulunduğu Yer:BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli: 52.575 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:7 Nisan 2021
İhale Bitiş Tarihi: 12 Nisan 2021 09:15
İhale Numarası:
2134BKR2021G051A97
Marka:BMW
Model:3.20 D
Yıl:2001
Km:284870Vites:
ManuelMotor Hacmi:1951
Yakıt: Dizel
Bulunduğu Yer: BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli: 52.575 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 12 Nisan 2021 09:20
İhale Numarası: 2144MLT20210050A261
İşletme Müdürlüğü: MALATYA T.İ.M.
Marka: Volkswagen
Model:Sharan
Yıl: 2000
Km: 280861
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 1781
Yakıt:Benzin+LPG
Bulunduğu Yer: ELAZIĞ ERTAN YEDD-İ EMİN OTOPARKI
Başlangıç Bedeli: 67.500 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 13 Nisan 2021 10:05
İhale Numarası:2144MLT20210049A268
Marka:Opel
Model:Astra
Yıl:2010
Km:TESPİT EDİLEMEDİ
Vites:Manuel
Motor Hacmi:1686
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:MALATYA TİM TASFİYE AMBARI
Başlangıç Bedeli: 90.000 ₺
İhale Bitiş Tarihi:
13 Nisan 2021 10:20
İhale Numarası: 2134BKR2021G054A100
Marka: Lincoln
Model: Navigator
Yıl: 2003
Km: 147714
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 5408
Yakıt:Benzin
Bulunduğu Yer: BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli: 165.150 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 12 Nisan 2021 11:40
İhale Numarası: 2134BKR2021G479D108
Alt Katagori: Arazi, SUV & Pickup
Marka: Mercedes – Benz
Model: ML320 CDI 4MATIC
Yıl: 2007
Km:189805
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 2987
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:
BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli:186.375 ₺
İhale Bitiş Tarihi:
12 Nisan 2021 10:05
İhale Numarası: 2134BKR2021K010A110
Marka: Land Rover
Model: Range Rover
Yıl: 2011
Km: 207134
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 3628
Yakıt: Dizel
Bulunduğu Yer: BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli: 240.150 ₺
İhale Bitiş Tarihi: 12 Nisan 2021 11:20
İhale Numarası: 2134BKR2021K009A103
Marka: Porsche
Model: Cayenne
Yıl: 2013
Km: 171370
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 2967
Yakıt:Dizel
Bulunduğu Yer:
BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başlangıç Bedeli: 638.250 ₺
Teklif Başlangıç Tarihi:
7 Nisan 2021
İhale Bitiş Tarihi:
12 Nisan 2021 11:15
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