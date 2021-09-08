GooCommerce, müşteri nabzının dijitalde attığını bilen ve işini dijitale taşımak isteyen işletme ve markaların tüm ihtiyaçlarını karşıladığı bir platform. Procat Chief Experience Officer’ı Murat Sav ile hizmet sundukları markaların e-ticaret sistemlerini nasıl değiştirdiklerini ve bu markaların dijital dönüşümlerine nasıl destek olduklarını konuştuk.

GooCommerce’den bahseder misiniz? Nedir GooCommerce ve nasıl doğdu?

GooCommerce’nin doğuşunda pandemi döneminin ve onun getirdiklerinin payının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi birçok sektör ve marka zarar görürken, e-ticaret sektörü yükselişe geçti. Biz de e-ticaret yapmak isteyen şirketlerin çıktıkları bu yolda, birçok aşamadan geçtiğini göz önünde bulundurarak, her bir aşamadaki ihtiyaçları bir arada nasıl karşılayabileceğimizi düşündük ve kurgumuzu bunun üzerine yaptık.

GooCommerce kısaca tanımlayacak olursak klasik e-ticaret sitelerinden farklı olarak, markalara etkileşimli bir alışveriş atmosferini, müşteri (CRM) ve kampanya yönetimiyle bütünleşik olarak sağlıyor. Bu sayede işletmeler, bu kapsamda bir e-ticaret platformu oluşturmak için harcayacakları zaman ve yatırımı kendi iş alanlarına harcayarak iki katı tasarruf sağlamış oluyorlar. Üstelik etkileşimli e-ticaret sayesinde müşteriler ihtiyacı olduğunda yazılı, sözlü veya görsel olarak uzmanlardan destek alabiliyorlar.



E-ticaretini dönüştürmek isteyen şirketler ne gibi aşamalardan geçiyorlar?

Danışmanlık kökenli olduğumuz için işe danışmanlık adımıyla başlıyoruz ve şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek, ona özel bir yol planı oluşturuyoruz ve e-ticaret adımına geçiyoruz. Burada işletmenin ve sektörünün tüm gereksinimlerini barındıran fonksiyonları bir arada bulacağı yeni nesil etkileşimli bir e-ticaret platformu (Conversational Commerce) oluşturuyoruz. E-ticaretini mobile taşımak istiyorsa bu noktada da çözüm sunuyoruz.

Siz hangi noktalarda bu süreçlere destek oluyorsunuz?

Sunduğumuz CRM altyapısıyla şirketlerin müşterilerini, yakından tanımasına ve eğilimlerini anlamasına olanak tanıyor, ona özel kurgulanabilir bir sadakat programı sunuyoruz. Markanın e-ticaret yapısının daha fazla ön plana çıkması için dijital pazarlama desteği veriyoruz. Sosyal medya, Google gibi tüm ortamlarda işletmenin veya markanın satış oranlarını arttırmak için dijital reklam çalışmalarını uzman ekiplerle yürütüyoruz. Bunların yanı sıra e-ticaretteki yoğun müşteri iletişimini ve sipariş süreçlerini çok daha kurumsal bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler için ciddi anlamda fark yaratan bir Canlı Destek hizmeti sunuyoruz. Bu sayede şirket ana işine odaklanırken, tecrübeli müşteri temsilcilerimiz ve botlarla telefon, e-posta, Chat, WhatsApp, Instagram gibi çok sayıda kanaldan şirketin müşterilerine “Canlı Destek” hizmeti sunuyoruz.

“Pazar yerleri varken neden GooCommerce?”

“Müşteriler internet üzerinden sipariş vermek istediklerinde, siparişlerini çoğunlukla büyük platformlar üzerinden vermeyi tercih ediyorlar. Bunun en önemli sebebi, bu sitelerden güvenli ve süreçte sorun yaşamayacak şekilde alışveriş yapabileceklerine inanıyor olmaları. Öte yandan yüksek komisyon oranları mecburen ürün fiyatına yansıyor. Bu noktada hem üye işyeri hem de tüketici zarar görüyor. GooCommerce’nin sunduğu etkileşimli e-ticaret altyapısıyla tüketici daha iyi bir deneyimle ürünleri daha ucuza satın alırken, sıradan üye işyeri kimliğinden sıyrılan markalar kendi müşteri yönetimi altyapılarıyla, kendi kampanyalarını yaparak satışlarını arttırıyor ve yüksek komisyon yükünden kurtuluyor.”

www.goocommerce.com

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