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  • EBRD deprem bölgesine 1,5 milyar euroya varan yatırım yapacak

EBRD deprem bölgesine 1,5 milyar euroya varan yatırım yapacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’de depremden etkilenen bölgelerde 1,5 milyar avroya varan yatırım yapılmasına karar verdi.

10 Mart 2023 | 08:24
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EBRD deprem bölgesine 1,5 milyar euroya varan yatırım yapacak

Bankadan yapılan açıklamada, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve özel sektörün desteklenmesi amacıyla toplam hacmi 1,5 milyar avroya varan yatırım yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bankanın yatırım paketinin altyapı yatırımlarının finansmanı ve küçük ve ağırlıklı orta ölçekli işletmelere kredi imkanının sağlanması için kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Bankanın açıklamasında, yatırım paketi kapsamında 600 milyon avroluk kısmın bankalara, depremden doğrudan etkilenen işletmelere ve kişilere kredi imkanı için kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Türkiye’ye “bağlılık” mesajı

Bankanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, "Bu, Türkiye ve Avrupa'da bir yüzyılı aşkın süredir görülen en yıkıcı krizlerden biri. (Depremlerin) Nüfus ve ekonomi üzerindeki etkisi son derece şiddetlidir. EBRD, Türkiye'yi ve özel sektörünü, ülkedeki güçlü sicili ve mevcut ilişkileri üzerine inşa ederek toparlanma ve yeniden yapılanma çabalarında desteklemeye hazırdır." İfadelerini kullandı.

Tuerkner, “EBRD'nin 1,5 milyar avroya varan desteği önemlidir ve bankanın Türkiye'ye olan bağlılığını yansıtmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

EBRD, Türkiye'ye 2009'dan bu yana yaklaşık 17 milyar avroluk yatırım yaptı.

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