Eczacıbaşı CEO'su Gümrah sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakacak

Grup şirketi EİS Eczacıbaşı İlaç'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Gümrah'ın görevden ayrılmasından sonraki geçiş sürecinde üst yönetim doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'na bağlı olarak çalışacak. Gümrah, yönetim kurulu başkan danışmanı olarak görev yapmaya devam edecek.

Gümrah Şubat 2017'den bu yana Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su, Ocak 2019'dan bu yana Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

ATALAY M. GÜMRAH KİMDİR?

Atalay Gümrah, Galatasaray Lisesi’nin ardından lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

Kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nda başlayan ve Ekom Dış Ticaret Bölge Sorumlusu olan Gümrah, 1994-1997 arasında VitrA UK’de Ticaret Müdürü, 1997’de Rusya’daki EBM Jsc’nin Şirket Müdürü, 1999-2005 yılları arasında, sırasıyla İntema’nın Proje ve Toplu İşler Müdürü, Satış Operasyonları Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, 2006-2011 arasında ise İntema Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ocak 2011’de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü olarak atanan Atalay Gümrah, 2013 yılının Ekim ayında, mevcut görevlerinin yanı sıra, Grup Başkanlığı görevini de üstlendi. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Gümrah, 1 Şubat 2017 itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su oldu.

Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunan Gümrah, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevini de yürütüyordu.