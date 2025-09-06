Eğitim-öğretim yılında güvensiz ürüne sıfır tolerans

Okula dönüş heyecanı başladı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül’de başlıyor. Yaklaşık 10 bin kırtasiyeci, yılın 12 ayı boyunca kırtasiye sektörünün her alanında hizmet vererek hem öğrencilerin hem de velilerin yanında olmaya devam ediyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) çocukların sağlığını en temel öncelik olarak görürken, “güvensiz ürüne sıfır tolerans” ilkesiyle hareket ediyor ve velilere bilinçli alışveriş çağrısı yapıyor. TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “Bugünün öğrencileri yarının liderleridir. Onlara güvenli ürünler sağlayarak okullarına sağlıklı bir başlangıç yapmalarına destek sağlamak, geleceğimize yatırım yapmaktır. TÜKİD olarak sektörümüzde kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlikten asla taviz vermiyoruz. Velilerimizden ricamız; ürün kimliği net, belgeli ve güvenilir kırtasiye ürünlerini tercih etmeleri” ifadesini kullandı. “Bizim ise TÜKİD olarak ilkemiz net: Güvensiz ürüne sıfır tolerans” dedi.

TÜKİD olarak bakanlıklarla iş birliği ve denetimlerde aktif rol aldıklarını belirten Taha Keresteci, “Her fırsatta ve tüm platformlarda ‘Ürün Güvenliği’ne vurgu yapıyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı kırmızı çizgimiz. Kırtasiye ürünlerinde güvenli ürün oranı yüzde 97’ye ulaştı, hedefimiz yüzde %100” dedi.

“Kitaplarda olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de yüzde sıfır KDV uygulanmasını talep ediyoruz”

Kırtasiye ürünlerinde KDV oranlarının yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değiştiğini hatırlatan Keresteci, bu oranların eğitim harcamalarını artırdığını vurguladı. Keresteci, “Kitaplarda olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de yüzde sıfır KDV uygulanmasını talep ediyoruz. Bununla eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve kayıt dışı ticareti azaltmak ve tüketiciye daha uygun fiyat sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kırtasiyede fiyat artışları enflasyonun altında

Her yıl eylül ayında yaşanan yoğunluk, kırtasiye sektörünün en hareketli dönemlerinden birini oluşturuyor. TÜKİD verilerine göre sektör, eğitim sezonu başlangıcında yıllık satışlarının büyük bir bölümünü yapıyor. 2025 sezonunda kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışının genel enflasyon artış oranlarının altında kaldığına dikkat çeken Keresteci, “Kırtasiye ürünlerinde fiyat artışları diğer sektörlere kıyasla çok daha sınırlı kaldı. Son birkaç yılda gıda, giyim veya elektronik gibi alanlarda yüzde yüzleri aşan fiyat artışları yaşanırken, kırtasiyede bu oranlar çok daha makul seviyelerde seyretti. Üretici ve tedarikçi firmalarımız kâr marjlarını düşük tutarak, velileri korumayı öncelik edindi. Bu nedenle kırtasiye sektörü, fiyat artışlarını kontrol altında tutma başarısı gösteren nadir sektörlerden biri oldu” ifadelerini kullandı.

Bir okul çantasının dolum maliyeti 1980 TL

TÜKİD verilerine göre 2025 sezonunda, tüm temel kırtasiye ürünleriyle donatılmış bir okul çantasının ortalama maliyetinin 1980 TL seviyelerinde olması bekleniyor. Bu rakamın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21’lik bir artışa denk geldiğini vurgulayan Keresteci, fiyatların tüketici alışkanlarına ve tercihlerine göre değişebileceğini vurguladı. Keresteci şöyle konuştu: “Bu fiyatlar, Türkiye’nin yedi bölgesindeki sektör mensuplarımızdan alınan veriler doğrultusunda ulaştığımız fiyatlardır. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin 550 liraya da 2000 liraya da okul çantası alabilirsiniz. Tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor. Ayrıca ürünlerin boyutuna, materyaline, gramajına, markasına ve lisansına göre fiyatlar değişkenlik gösterebilir.”

Güvenilir ürün için etiketler okunmalı

Tüketicilere kırtasiye alışverişlerinde ürün etiketlerini dikkatle okumaları çağrısında bulunan Keresteci “Velilerimiz, ürün kimliği olan; ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olan kırtasiye ürünlerini tercih etmeli. Güvensiz, merdiven altı veya sahte ürünlere karşı dikkatli olmalılar. Kayıtlı ve bilinir kırtasiyecilerden alışverişe özen göstermeliler. Ayrıca yerli üretim yapan ve güvenilir markaları seçerek hem ekonomimize katkı sağlayıp hem de çocuklarımızı koruyabilirler. Fakat bunlardan da önemlisi artık gıda ambalajında olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de etiket okumaya başlamalı. CE ibaresi, EN71 standartlarına uygunluk, yaş grubu bilgisi, solvent içermeyen su bazlı ürün tercih edilmeli.”