Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Eylül)

Şirketimiz ile bir müşterisi arasında Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından Kırklareli'nde kurulması planlanan 70MW kapasiteli Elmacık Rüzgar Enerji Santrali'nin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin yapımı için (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) 4.800.000 USD bedelle sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz ile Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. arasında Muğla'da kurulması planlanan 96MW kapasiteli Arturna Rüzgar Enerji Santralinin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin yapımı için (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) 5.306.471,06 USD bedelle sözleşme imzalanmıştır.