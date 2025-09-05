Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklamalarda bulunan 4 şirket şöyle:
1 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 1.880.000,00 USD (BirMilyonSekizYüzSeksenBinAmerikanDoları) (Bu tutar TCMB Döviz alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 77.250.704,00 TL'dir) tutarlı bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2025 yılının dördüncü çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
2 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz yurt dışında faaliyet gösteren bir firma ile yurt dışındaki tesislerinde kurulmak üzere vinç üretimi ve teslimi konusunda toplam 990.000 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamış olup, söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin 2026 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
3 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Şirketten dün yapılan 2 açıklama şöyle:
Şirketimiz ile bir müşterisi arasında Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından Kırklareli'nde kurulması planlanan 70MW kapasiteli Elmacık Rüzgar Enerji Santrali'nin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin yapımı için (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) 4.800.000 USD bedelle sözleşme imzalanmıştır.
Şirketimiz ile Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. arasında Muğla'da kurulması planlanan 96MW kapasiteli Arturna Rüzgar Enerji Santralinin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin yapımı için (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) 5.306.471,06 USD bedelle sözleşme imzalanmıştır.
4 BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi arasında İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Eğitim Kampüsü İlkokul Projesi 6447 Parsel Mekanik Tesisatı İşleri ile ilgili olarak bugün (04.09.2025) bir sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme bedeli 96.000.000-TL (KDV Dahil) olup projenin 6 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.