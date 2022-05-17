Maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, takdir toplamaya devam ediyor.
Darüşşafaka Cemiyeti’nin 2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, ‘Yılın Sivil Toplum Önderi’ seçildi.
Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından bu yana ‘eğitimde fırsat eşitliği’ misyonuyla varlığını sürdürüyor.
‘Şefkat yuvası’ anlamına gelen Darüşşafaka; günümüzde babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocukları 10 yaşındayken ailelerinden emanet alıyor.
Düşünen, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, lider bireyler yetiştirme hedefindeki Darüşşafaka Cemiyeti; uluslararası standartlarda eğitim fırsatı sunuyor.
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