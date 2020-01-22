Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Süre uzatıldı

Ocak 22, 2020 0 Yorum 171 Okunma
Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Süre uzatıldı

Eski sürücü belgelerinin değiştirilmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilme süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi.

“01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır.”



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